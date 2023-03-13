В Думу внесли законопроект о повышении призывного возраста

Повышение призывного возраста до 21 года привет к тому, что в ряды Вооруженных сил будут вступать люди, которые полностью осознают риск для жизни, говорит редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Это позволит призывать на ключевые должности в ВС людей, которые полностью отвечают предъявляемым требованиям, говорит он. По словам бывшего офицера ВС, обращает на себя внимание, что нижняя планка призывного возраста поднимается поэтапно с 2024 по 2026 г. с 18 до 21 года, а верхняя – сразу же в 2024 г. с 27 до 30 лет. Вероятно, в Минобороны рассчитывают призывать таким образом больше людей с дефицитными специальностями, полагает он.