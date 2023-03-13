В Думу внесли законопроект о повышении призывного возраста

В Думу внесли законопроект о повышении призывного возрастаНа военную службу со следующего года будут призывать с 19 до 30 лет
В Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста с 2024 г. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
Законопроект предлагает поэтапное увеличение призывного возраста с 18 до 21 года, а предельного – с 27 до 30 лет. Так, призывной возраст в 2024 г. составит от 19 до 30 лет, в 2025 г. – от 20 до 30 лет, а с 1 января 2026 г. – от 21 года до 30 лет. Законопроект внесли глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, а также его заместители Андрей Красов и Юрий Швыткин.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что повышение нижнего предела призывного возраста до 21 года позволит гарантированно получать среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование. При этом школьникам и студентам не придется посещать военкоматы для получения отсрочек, а расходы бюджета на медосвидетельствование призывников, получающих общее или среднее профессиональное образование, будут сокращены на более чем 639 млн руб. в год.
Поскольку повышение нижнего предела призывного возраста приведет к сокращению числа россиян, которых можно призвать на службу в армию, то верхний предел должен быть повышен до 30 лет, отметили авторы законопроекта.
При этом россияне, достигшие 18 лет после 1 января 2024 г., могут быть зачислены на военную службу ранее дня наступления призывного возраста, если выразят такое желание и подадут заявление в призывную комиссию. Также военную службу по желанию могут пройти и пребывающие в запасе граждане в возрасте 27-30 лет, которые ранее ее не проходили, не имея на то законных оснований. В пояснительной записке к документу отмечается, что ежегодно в запас зачисляются около 30 000 достигших 27 лет (из 80 000).
Изменение призывного возраста также коснется тех, кто получил гражданство РФ до достижения 30 лет. Повышение верхнего предела призывного возраста до 30 лет вводится также и при прохождении альтернативной гражданской службы.
Все отсрочки от призыва на военную службу, которые будут действовать до вступления в силу закона (1 января 2024 г.), продолжат действовать до истечения срока их действия или до исчезновения их основании, подчеркивается в документе.
С предложением о постепенном увеличении призывного возраста выступил министр обороны Сергей Шойгу 21 декабря 2022 г. на расширенном заседании коллегии Минобороны России. По его предложению призывной возраст можно увеличить с 18 до 21 года, а предельный – с 27 до 30 лет. Помимо этого Шойгу выступил за увеличение численности военнослужащих до 1,5 млн человек. С 1 января 2023 г., согласно указу президента РФ Владимира Путина от 25 августа 2022 г., численность ВС РФ составляет 2,04 млн человек, из которых 1,151 млн человек — военнослужащие.
В январе 2022 г. Шойгу подчеркивал, что мероприятия по наращиванию состава и численности ВС РФ должны быть комплексными. В частности, следует обеспечить строительство инфраструктуры для размещения войск, а также поставки вооружения, военной и специальной техники и материальных средств. Министр призвал уделить особое внимание набору контрактников, обеспечению своевременной подачи вооружения, увеличению числа полигонов в военных округах и на новых территориях и др.
Повышение призывного возраста до 21 года привет к тому, что в ряды Вооруженных сил будут вступать люди, которые полностью осознают риск для жизни, говорит редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Это позволит призывать на ключевые должности в ВС людей, которые полностью отвечают предъявляемым требованиям, говорит он. По словам бывшего офицера ВС, обращает на себя внимание, что нижняя планка призывного возраста поднимается поэтапно с 2024 по 2026 г. с 18 до 21 года, а верхняя – сразу же в 2024 г. с 27 до 30 лет. Вероятно, в Минобороны рассчитывают призывать таким образом больше людей с дефицитными специальностями, полагает он.