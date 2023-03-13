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Повышение призывного возраста не запретит службу с 18 лет

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Несмотря на внесенный в Госдуму законопроект о повышении призывного возраста, желающие смогут пойти служить с 18 лет, следует из текста документа. 

«Право пройти военную службу по призыву путем подачи в призывную комиссию муниципального образования соответствующего заявления, предоставляется и гражданам, достигшим возраста 18 лет», – сказано в пояснительной записке. 

Вместе с тем возможность при желании пройти военную службу будет и у тех, кто находится в возрасте от 27 до 30 лет и пребывает в запасе, а также у тех, кто не служил, «не имея на то законных оснований». 

Предполагается, что закон вступит в силу с 2024 г. Помимо этого, документ устанавливает переходный период до 2026 г., в течение которого призывной возраст будет поэтапно повышаться с 18 до 21 года. Так, в 2024 г. призыву будут подлежать мужчины в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 г. – от 20 до 30 лет, а с 1 января 2026 г. – от 21 до 30 лет.

С предложением о постепенном увеличении призывного возраста выступил министр обороны Сергей Шойгу 21 декабря 2022 г. на расширенном заседании коллегии Минобороны России. По его предложению, призывной возраст можно увеличить с 18 до 21 года, а предельный – с 27 до 30 лет. Помимо этого Шойгу выступил за увеличение численности военнослужащих до 1,5 млн человек. С 1 января 2023 г., согласно указу президента РФ Владимира Путина от 25 августа 2022 г., численность ВС РФ составляет 2,04 млн человек, из которых 1,151 млн человек — военнослужащие.

Ранее по теме: В Думу внесли законопроект о повышении призывного возраста

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных