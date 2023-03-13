Повышение призывного возраста не запретит службу с 18 лет

Предполагается, что закон вступит в силу с 2024 г. Помимо этого, документ устанавливает переходный период до 2026 г., в течение которого призывной возраст будет поэтапно повышаться с 18 до 21 года. Так, в 2024 г. призыву будут подлежать мужчины в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 г. – от 20 до 30 лет, а с 1 января 2026 г. – от 21 до 30 лет.