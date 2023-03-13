Повышение призывного возраста не запретит службу с 18 лет
Несмотря на внесенный в Госдуму законопроект о повышении призывного возраста, желающие смогут пойти служить с 18 лет, следует из текста документа.
«Право пройти военную службу по призыву путем подачи в призывную комиссию муниципального образования соответствующего заявления, предоставляется и гражданам, достигшим возраста 18 лет», – сказано в пояснительной записке.
Вместе с тем возможность при желании пройти военную службу будет и у тех, кто находится в возрасте от 27 до 30 лет и пребывает в запасе, а также у тех, кто не служил, «не имея на то законных оснований».
Предполагается, что закон вступит в силу с 2024 г. Помимо этого, документ устанавливает переходный период до 2026 г., в течение которого призывной возраст будет поэтапно повышаться с 18 до 21 года. Так, в 2024 г. призыву будут подлежать мужчины в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 г. – от 20 до 30 лет, а с 1 января 2026 г. – от 21 до 30 лет.
С предложением о постепенном увеличении призывного возраста выступил министр обороны Сергей Шойгу 21 декабря 2022 г. на расширенном заседании коллегии Минобороны России. По его предложению, призывной возраст можно увеличить с 18 до 21 года, а предельный – с 27 до 30 лет. Помимо этого Шойгу выступил за увеличение численности военнослужащих до 1,5 млн человек. С 1 января 2023 г., согласно указу президента РФ Владимира Путина от 25 августа 2022 г., численность ВС РФ составляет 2,04 млн человек, из которых 1,151 млн человек — военнослужащие.