Путин прибыл в Улан-Удэ

Последний раз Путин посещал Бурятию в августе 2017 г. – перед первыми выборами Цыденова, когда он еще был в статусе врио главы республики. Тогда президент посетил Байкальский государственный природный биосферный заповедник, провел совещание по сохранению озера и Байкальской природной территории и совещание по вопросам ликвидации природных пожаров. Уже в завершение поездки Путин встретился с Цыденовым.