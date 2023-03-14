Путин прибыл в Улан-Удэ
Президент России Владимир Путин прилетел в Улан-Удэ, передает Telegram-канал «Пул №3», а также «РИА Новости».
Рабочую поездку президента в Бурятию в Кремле анонсировали накануне, 13 марта. В планах главы государства посетить Улан-Удэнский авиационный завод, провести в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов, а также встретиться с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.
В Кремле уточняли, что в вышеупомянутом совещании очно будут участвовать заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и Цыденов. В режиме видеоконференции к мероприятию подключатся министры правительства, губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей, а также руководители российских компаний.
Последний раз Путин посещал Бурятию в августе 2017 г. – перед первыми выборами Цыденова, когда он еще был в статусе врио главы республики. Тогда президент посетил Байкальский государственный природный биосферный заповедник, провел совещание по сохранению озера и Байкальской природной территории и совещание по вопросам ликвидации природных пожаров. Уже в завершение поездки Путин встретился с Цыденовым.