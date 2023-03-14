Путин заявил о кратном повышении экономического суверенитета России
Экономический суверенитет России кратно вырос в 2022 г., что стало важнейшим итогом прошлого года. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ.
«Россия прошла очень важный этап своего развития за этот год. Знаете, важнейший результат 2022 г. в чем заключается? Мы кратно повысили наш экономический суверенитет», — отметил он (цитата по ТАСС).
Путин также заявил, что проблемы, вызванные санкциями в прошлом году, пошли российской экономике только на пользу, и процитировал немецкого философа Фридриха Ницше — «то, что нас не убивает, делает нас сильнее». По словам президента, Россия стала более самостоятельной в сфере экономики и финансов.
Глава государства отметил, что уровень безработицы в стране составляет 3,6%, что является историческим минимумом. При этом он признал, что произошло снижение на 1% показателей реальной заработной платы и реальных доходов населения. В то же время, добавил Путин, «тенденция сейчас идет все-таки на повышение».
Ранее Путин неоднократно подчеркивал, что расчет Запада «смять» российскую экономику не оправдался. В ходе послания Федеральному собранию президент заявил, что цель санкций — «заставить страдать» народ России и тем самым дестабилизировать общество изнутри.
Он также заявил, что отечественная экономика оказалась прочнее, чем полагали западные страны. Путин напомнил, как России предрекали падение ВВП на 20-25%, однако по итогам 2022 г. спад российской экономики составил 2,1%. Глава государства отметил, что отечественный бизнес смог перестроить логистику и укрепить связи с «предсказуемыми партнерами».