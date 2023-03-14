Путин заявил о кратном повышении экономического суверенитета России

Путин также заявил, что проблемы, вызванные санкциями в прошлом году, пошли российской экономике только на пользу, и процитировал немецкого философа Фридриха Ницше — «то, что нас не убивает, делает нас сильнее». По словам президента, Россия стала более самостоятельной в сфере экономики и финансов.