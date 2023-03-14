Газета
Политика

Путин заявил о кратном повышении экономического суверенитета России

Ведомости

Экономический суверенитет России кратно вырос в 2022 г., что стало важнейшим итогом прошлого года. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ.

«Россия прошла очень важный этап своего развития за этот год. Знаете, важнейший результат 2022 г. в чем заключается? Мы кратно повысили наш экономический суверенитет», — отметил он (цитата по ТАСС).

Путин также заявил, что проблемы, вызванные санкциями в прошлом году, пошли российской экономике только на пользу, и процитировал немецкого философа Фридриха Ницше — «то, что нас не убивает, делает нас сильнее». По словам президента, Россия стала более самостоятельной в сфере экономики и финансов. 

Глава государства отметил, что уровень безработицы в стране составляет 3,6%, что является историческим минимумом. При этом он признал, что произошло снижение на 1% показателей реальной заработной платы и реальных доходов населения. В то же время, добавил Путин, «тенденция сейчас идет все-таки на повышение». 

Ранее Путин неоднократно подчеркивал, что расчет Запада «смять» российскую экономику не оправдался. В ходе послания Федеральному собранию президент заявил, что цель санкций — «заставить страдать» народ России и тем самым дестабилизировать общество изнутри. 

Он также заявил, что отечественная экономика оказалась прочнее, чем полагали западные страны. Путин напомнил, как России предрекали падение ВВП на 20-25%, однако по итогам 2022 г. спад российской экономики составил 2,1%. Глава государства отметил, что отечественный бизнес смог перестроить логистику и укрепить связи с «предсказуемыми партнерами».

Ранее по теме: Путин: нынешние проблемы начались после развала СССР

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных