Путин: нынешние проблемы начались после развала СССР

«Откровенно говоря, для людей моего поколения <…> или чуть помоложе, нам казалось, и мне тоже казалось, что да, Советский Союз развалился, жалко – не жалко, но тем не менее основа для противостояния бывшего Советского Союза и новой России с западным миром – они исчезли эти основы, идеологических основ для противостояния нет. Казалось, что теперь все будет хорошо и вечно. Оказалось, что это не так», – продолжи президент.