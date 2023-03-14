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Путин: нынешние проблемы начались после развала СССР

Ведомости

Все современные проблемы начались после развала СССР. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на встрече с работниками Улан-Удэнского авиационного завода.

«Все проблемы начались после развала Советского Союза. Почему? Потому что мир был создан и мироустройство – и до сих пор оно еще имеет место быть – оно было создано после Второй мировой войны странами-победительницами во Второй мировой войне. Прежде всего, Соединенными Штатами и Советским Союзом», – сказал глава государства, отвечая на вопрос одного из сотрудников авиационного завода.

Путин отметил, что после развала Советского Союза система двуполярного мира начала «трещать».

«Откровенно говоря, для людей моего поколения <…> или чуть помоложе, нам казалось, и мне тоже казалось, что да, Советский Союз развалился, жалко – не жалко, но тем не менее основа для противостояния бывшего Советского Союза и новой России с западным миром – они исчезли эти основы, идеологических основ для противостояния нет. Казалось, что теперь все будет хорошо и вечно. Оказалось, что это не так», – продолжи президент.

14 марта Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ. В ходе этой поездки глава государства посетил Улан-Удэнский авиационный завод. В рамках рабочего визита в Бурятию президент планирует также провести в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов, а также встретиться с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных