Путин: нынешние проблемы начались после развала СССР
Все современные проблемы начались после развала СССР. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на встрече с работниками Улан-Удэнского авиационного завода.
«Все проблемы начались после развала Советского Союза. Почему? Потому что мир был создан и мироустройство – и до сих пор оно еще имеет место быть – оно было создано после Второй мировой войны странами-победительницами во Второй мировой войне. Прежде всего, Соединенными Штатами и Советским Союзом», – сказал глава государства, отвечая на вопрос одного из сотрудников авиационного завода.
Путин отметил, что после развала Советского Союза система двуполярного мира начала «трещать».
«Откровенно говоря, для людей моего поколения <…> или чуть помоложе, нам казалось, и мне тоже казалось, что да, Советский Союз развалился, жалко – не жалко, но тем не менее основа для противостояния бывшего Советского Союза и новой России с западным миром – они исчезли эти основы, идеологических основ для противостояния нет. Казалось, что теперь все будет хорошо и вечно. Оказалось, что это не так», – продолжи президент.
14 марта Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ. В ходе этой поездки глава государства посетил Улан-Удэнский авиационный завод. В рамках рабочего визита в Бурятию президент планирует также провести в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов, а также встретиться с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.