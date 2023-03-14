Индия опровергла слухи о присоединении к ценовому потолку на нефть из России
Индия не присоединялась к ценовому потолку на российскую нефть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в министерстве нефти и газа Индии.
Собеседник уточнил, что Индия не подписывала соглашения с западными странами о введении ценового ограничения на нефть из России.
12 марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Индия не будет нарушать западные санкции в отношении России, включая потолок цен на нефть. По информации агентства, индийские власти попросили банки и трейдеров соблюдать правила.
Комментируя публикацию западного издания, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ориентируется не на сообщения информагентств, а прежде всего на контакты с Индией.
3 декабря 2022 г. страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны ЕС. Для нефтепродуктов ограничение начало действовать с 5 февраля. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.
В ответ на ценовой потолок президент РФ Владимир Путин запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены. Согласно указу, мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Запрет вступил в силу 1 февраля 2023 г., по нефтепродуктам дату дополнительно определит правительство России.