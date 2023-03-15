В Белом доме сообщили о мерах по защите упавшего дрона от попадания в чужие руки

По версии европейского командования вооруженных сил США, MQ-9 упал в море после того, как один из российских истребителей задел винт беспилотника. В Пентагоне заявили, что дрон выполнял разведывательную миссию, не уточнив, нес ли беспилотник оружие. В ведомстве добавили, что российская сторона не поднимала обломки аппарата.