В Белом доме сообщили о мерах по защите упавшего дрона от попадания в чужие руки
США приняли меры, чтобы не допустить попадания обломков беспилотника MQ-9 в чужие руки. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN.
«Мы приняли меры с целью защиты нашей собственности, конкретно этого летательного аппарата. Он является собственностью США. <...> Разумеется, мы не хотим, чтобы они попали в чьи-либо руки, кроме наших», — заявил он, комментируя возможность получения Россией обломков дрона.
Утром 14 марта ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника над акваторией Черного моря в направлении российской границы, сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что он летел с выключенными транспондерами и с нарушением границ в районе временного режима использования воздушного пространства. В результате в воздух были подняты российские истребители.
В Минобороны уточнили, что из-за резкого маневрирования дрон стал неуправляем и упал в море. Подчеркивается, что российские самолеты не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником.
По версии европейского командования вооруженных сил США, MQ-9 упал в море после того, как один из российских истребителей задел винт беспилотника. В Пентагоне заявили, что дрон выполнял разведывательную миссию, не уточнив, нес ли беспилотник оружие. В ведомстве добавили, что российская сторона не поднимала обломки аппарата.
В Белом доме назвали действия российских летчиков «небезопасными и непрофессиональными», уточнив, что президент США Джо Байден проинформирован об инциденте.