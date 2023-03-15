Россия, Иран и Китай проведут совместные учения в Оманском заливе
Россия, Иран и Китай проведут военно-морские учения в Оманском заливе с 15 по 19 марта. Об этом сообщило министерство обороны КНР.
«С 15 по 19 марта военно-морские силы Китая, Ирана, России и других государств проведут в Оманском заливе совместные морские учения "Морской пояс безопасности — 2023", — говорится в сообщении ведомства.
Минобороны Китая отметило, что совместные учения призваны продемонстрировать готовность стран-участниц поддерживать безопасность и обеспечивать стабильность в регионе.
Ранее совместные учения России, Ирана и КНР под названием «Морской пояс безопасности» проводились дважды — в декабре 2019 г. и январе 2022 г. Кроме того, страны проводили совместные мероприятия в районе Персидского залива в августе 2021 г. и в северной части акватории Индийского океана осенью 2022 г.
С 17 по 26 февраля 2023 г. в прибрежных районах провинции ЮАР Квазулу-Наталь также прошли совместные учения России, Ирана и ЮАР под кодовым названием Mosi. По данным ТАСС, в них принял участие фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», на вооружении которого находятся гиперзвуковые ракеты «Циркон».