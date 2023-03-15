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Россия, Иран и Китай проведут совместные учения в Оманском заливе

Ведомости

Россия, Иран и Китай проведут военно-морские учения в Оманском заливе с 15 по 19 марта. Об этом сообщило министерство обороны КНР.

«С 15 по 19 марта военно-морские силы Китая, Ирана, России и других государств проведут в Оманском заливе совместные морские учения "Морской пояс безопасности — 2023", — говорится в сообщении ведомства.

Минобороны Китая отметило, что совместные учения призваны продемонстрировать готовность стран-участниц поддерживать безопасность и обеспечивать стабильность в регионе. 

Ранее совместные учения России, Ирана и КНР под названием «Морской пояс безопасности» проводились дважды — в декабре 2019 г. и январе 2022 г. Кроме того, страны проводили совместные мероприятия в районе Персидского залива в августе 2021 г. и в северной части акватории Индийского океана осенью 2022 г. 

С 17 по 26 февраля 2023 г. в прибрежных районах провинции ЮАР Квазулу-Наталь также прошли совместные учения России, Ирана и ЮАР под кодовым названием Mosi. По данным ТАСС, в них принял участие фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», на вооружении которого находятся гиперзвуковые ракеты «Циркон».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных