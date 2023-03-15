Россия, Иран и Китай проведут совместные учения в Оманском заливе

Ранее совместные учения России, Ирана и КНР под названием «Морской пояс безопасности» проводились дважды — в декабре 2019 г. и январе 2022 г. Кроме того, страны проводили совместные мероприятия в районе Персидского залива в августе 2021 г. и в северной части акватории Индийского океана осенью 2022 г.