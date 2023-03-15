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Совфед одобрил ужесточение ответственности за дискредитацию добровольцев

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон, которым вводится уголовная ответственность за дискредитацию участников спецоперации, а также за фейки о них. Об этом сообщает «РИА Новости».

Поправки вносятся в ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России) и ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил). Теперь уголовная ответственность наступает не только за дискредитацию военных и фейки о них, но и за аналогичные действия в отношении добровольцев.

Кроме того, увеличивается срок наказания. За фейки теперь предусмотрено до пяти лет лишения свободы вместо трех, максимальное наказание по статье остается тем же — до 15 лет тюрьмы. Наказание за дискредитацию также увеличивается: по первой части статьи с трех до пяти лет лишения свободы, по второй — с пяти до семи лет.

Изменения также вносятся в 20.3.3 КоАП КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил). Штраф за дискредитацию добровольцев теперь составляет для физлиц до 50 000 руб., для должностных лиц — до 200 000 руб., а для юрлиц — до 500 000 руб.

Накануне, 14 марта, закон одобрила в третьем чтении Госдума. Авторами поправок стала группа депутатов во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным.

Поправки в УК были внесены ко второму чтению законопроекта, по которому устанавливается уголовная ответственность за незаконное проникновение на охраняемые объекты, а в КоАП — ко второму чтению законопроекта об ответственности за распространение в СМИ сведений с инструкцией по незаконному изготовлению боеприпасов. 

В конце января к Володину с просьбой ввести ответственность за дискредитацию участников спецоперации и фейки о них обратился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Предприниматель заявил, что вся страна «гордится своими защитниками, но есть отдельные средства массовой информации, блогеры и Telegram-каналы, которые занимаются откровенной дискредитацией добровольцев».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных