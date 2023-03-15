Совфед одобрил ужесточение ответственности за дискредитацию добровольцев
Совет Федерации одобрил закон, которым вводится уголовная ответственность за дискредитацию участников спецоперации, а также за фейки о них. Об этом сообщает «РИА Новости».
Поправки вносятся в ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России) и ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил). Теперь уголовная ответственность наступает не только за дискредитацию военных и фейки о них, но и за аналогичные действия в отношении добровольцев.
Кроме того, увеличивается срок наказания. За фейки теперь предусмотрено до пяти лет лишения свободы вместо трех, максимальное наказание по статье остается тем же — до 15 лет тюрьмы. Наказание за дискредитацию также увеличивается: по первой части статьи с трех до пяти лет лишения свободы, по второй — с пяти до семи лет.
Изменения также вносятся в 20.3.3 КоАП КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил). Штраф за дискредитацию добровольцев теперь составляет для физлиц до 50 000 руб., для должностных лиц — до 200 000 руб., а для юрлиц — до 500 000 руб.
Накануне, 14 марта, закон одобрила в третьем чтении Госдума. Авторами поправок стала группа депутатов во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным.
Поправки в УК были внесены ко второму чтению законопроекта, по которому устанавливается уголовная ответственность за незаконное проникновение на охраняемые объекты, а в КоАП — ко второму чтению законопроекта об ответственности за распространение в СМИ сведений с инструкцией по незаконному изготовлению боеприпасов.
В конце января к Володину с просьбой ввести ответственность за дискредитацию участников спецоперации и фейки о них обратился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Предприниматель заявил, что вся страна «гордится своими защитниками, но есть отдельные средства массовой информации, блогеры и Telegram-каналы, которые занимаются откровенной дискредитацией добровольцев».