Совфед одобрил ужесточение ответственности за дискредитацию добровольцев

Кроме того, увеличивается срок наказания. За фейки теперь предусмотрено до пяти лет лишения свободы вместо трех, максимальное наказание по статье остается тем же — до 15 лет тюрьмы. Наказание за дискредитацию также увеличивается: по первой части статьи с трех до пяти лет лишения свободы, по второй — с пяти до семи лет.