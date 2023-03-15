В Кремле начались переговоры Путина и Асада
В Кремле начались переговоры президентов России и Сирии Владимира Путины и Башара Асада. Об этом сообщает издание «Вести».
Сирийский лидер прибыл в Москву накануне, 14 марта. В тот же день в Кремле анонсировали встречу президентов 15 марта. Сообщалось, что темами для обсуждения станут вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.
Ранее сегодня Асад возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и почтил память воинов минутой молчания, сообщило агентство ТАСС. Церемония прошла в сопровождении Военного образцового оркестра почетного караула. В ней также приняла участие делегация сирийских политиков и военных.
В предыдущий раз Путин встречался с Асадом в Москве в сентябре 2021 г. Тогда российский лидер поздравил сирийского президента с победой на выборах. Президенты также обсудили политическую обстановку в Сирии, борьбу с международным терроризмом и вопросы гуманитарного сотрудничества. В частности, Путин выразил обеспокоенность из-за присутствия на территории республики иностранных вооруженных сил без решения ООН и без санкции Асада.
В начале февраля 2023 г. Путин и Асад говорили по телефону после произошедших землетрясений в Турции и Сирии. Российский президент выразил соболезнования в связи с последствиями стихийного бедствия и предложил помощь сирийской стороне, Асад ее принял. В результате в республику отправились спасатели МЧС России.