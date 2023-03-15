Песков опроверг заявления Киева о переносе столицы вглубь России

В марте 2022 г. на КЭФ-22 Дерипаска также выступил с предложением о переносе столицы в центральную часть страны. Тогда он заявил, что интересы России в будущем «лежат в Азии». «Я всегда говорю: кажется, это утопия, но зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии. И другое время подлета ракет, и все остальное будет по-другому смотреться, если она будет находиться в Новосибирске, Красноярске», – сказал Дерипаска.