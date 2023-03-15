Песков опроверг заявления Киева о переносе столицы вглубь России
Звучащие с украинской стороны заявления о якобы планах перенести столицу России вглубь страны не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков агентству «РИА Новости».
Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в РФ сейчас якобы «ведут разговор о переносе столицы вглубь России и многие другие процессы уже продолжаются».
«Это неправда», – заявил представитель Кремля агентству.
3 марта в интервью телеканалу «Россия 24» на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) бизнесмен и основатель US Rusal Олег Дерипаска в очередной раз предложил перенести российскую столицу в Сибирь. Он подчеркнул, что основной поток инвестиций в будущем будет идти именно из Азии, а в Сибирском регионе можно будет «на месте» решать вопросы, которые связаны с экономическим развитием и с Востоком.
В марте 2022 г. на КЭФ-22 Дерипаска также выступил с предложением о переносе столицы в центральную часть страны. Тогда он заявил, что интересы России в будущем «лежат в Азии». «Я всегда говорю: кажется, это утопия, но зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии. И другое время подлета ракет, и все остальное будет по-другому смотреться, если она будет находиться в Новосибирске, Красноярске», – сказал Дерипаска.
11 марта президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю проработать возможность «переименования» России в Московию в украинском языке. Премьеру нужно изучить, насколько это возможно в историко-культурном контексте и какие международно-правовые последствия оно может иметь.
Комментируя эту новость, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вышеупомянутое предложение Зеленского является нелепым курьезом. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия «останется великой страной и Россией», как бы ее ни пытались переименовать.