Асад положительно оценил идею расширения военного присутствия России в Сирии
Расширение военного присутствия России в Сирии является хорошей идеей. Такое заявление сделал президент Сирии Башар Асад в интервью «РИА Новости».
«Мы полагаем, что если у России есть желание расширить базы или увеличить их количество, то это вопрос технического или логистического характера. Если есть такого рода желание, то мы считаем, что расширение российского присутствия в Сирии — это хорошо, это послужит этой идее», — сказал он.
Сирийский лидер уточнил, что накануне, 15 марта, вопросы военного сотрудничества обсуждались на уровне министров обороны России и Сирии, но тема увеличения числа военных баз не поднималась. Асад отметил, что военные вопросы «всегда имеют своего рода секретность».
Кроме того, заявил президент Сирии, военное присутствие России в республике не должно быть временным и ограничиваться борьбой с терроризмом. Он добавил, что российские базы в Сирии нужны с точки зрения «баланса сил в мире». Асад также выступил за оснащение баз «лучшим оружием». По его словам, это «естественно и логично», поскольку предполагается, что военное присутствие России должно «иметь сдерживающий или уравновешивающий эффект».
С 2015 г. на аэродроме Хмеймим в Сирии размещается авиационная группа Воздушно-космических сил РФ. Кроме того, в 2017 г. стороны договорились о создании российской базы технического обеспечения ВМФ, которая находится в 70 км от сирийского порта Тартус.
Башар Асад прибыл в Москву 14 марта, чтобы провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Встреча состоялась 15 марта, лидеры общались три часа. В ходе открытой части переговоров Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Сирией по итогам 2022 г. на 7% и обратил внимание на усилия двух стран в борьбе с международным терроризмом.
Асад, в свою очередь, отметил, что его визит в Москву «откроет новый аспект в наших взаимоотношениях на будущее». Он также выразил поддержку России в спецоперации на Украине и поблагодарил за помощь в ликвидации последствий землетрясений, которые произошли в начале февраля.