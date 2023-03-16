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Асад положительно оценил идею расширения военного присутствия России в Сирии

Ведомости

Расширение военного присутствия России в Сирии является хорошей идеей. Такое заявление сделал президент Сирии Башар Асад в интервью «РИА Новости».

«Мы полагаем, что если у России есть желание расширить базы или увеличить их количество, то это вопрос технического или логистического характера. Если есть такого рода желание, то мы считаем, что расширение российского присутствия в Сирии — это хорошо, это послужит этой идее», — сказал он. 

Сирийский лидер уточнил, что накануне, 15 марта, вопросы военного сотрудничества обсуждались на уровне министров обороны России и Сирии, но тема увеличения числа военных баз не поднималась. Асад отметил, что военные вопросы «всегда имеют своего рода секретность». 

Кроме того, заявил президент Сирии, военное присутствие России в республике не должно быть временным и ограничиваться борьбой с терроризмом. Он добавил, что российские базы в Сирии нужны с точки зрения «баланса сил в мире». Асад также выступил за оснащение баз «лучшим оружием». По его словам, это «естественно и логично», поскольку предполагается, что военное присутствие России должно «иметь сдерживающий или уравновешивающий эффект».

С 2015 г. на аэродроме Хмеймим в Сирии размещается авиационная группа Воздушно-космических сил РФ. Кроме того, в 2017 г. стороны договорились о создании российской базы технического обеспечения ВМФ, которая находится в 70 км от сирийского порта Тартус.

Башар Асад прибыл в Москву 14 марта, чтобы провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Встреча состоялась 15 марта, лидеры общались три часа. В ходе открытой части переговоров Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Сирией по итогам 2022 г. на 7% и обратил внимание на усилия двух стран в борьбе с международным терроризмом.

Асад, в свою очередь, отметил, что его визит в Москву «откроет новый аспект в наших взаимоотношениях на будущее». Он также выразил поддержку России в спецоперации на Украине и поблагодарил за помощь в ликвидации последствий землетрясений, которые произошли в начале февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных