Асад положительно оценил идею расширения военного присутствия России в Сирии

Кроме того, заявил президент Сирии, военное присутствие России в республике не должно быть временным и ограничиваться борьбой с терроризмом. Он добавил, что российские базы в Сирии нужны с точки зрения «баланса сил в мире». Асад также выступил за оснащение баз «лучшим оружием». По его словам, это «естественно и логично», поскольку предполагается, что военное присутствие России должно «иметь сдерживающий или уравновешивающий эффект».