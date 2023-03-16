В Кремле ответили на вопрос о трудоустройстве бывшего главы Чукотки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестны планы дальнейшего трудоустройства на госслужбу бывшего губернатора Чукотки Романа Копина.
Накануне, 15 марта, президент России Владимир Путин освободил Копина с поста главы региона по собственному желанию. На должность исполняющего обязанности главы Чукотского автономного округа президент назначил Владислава Кузнецова, который ранее был первым заместителем председателя правительства Луганской народной республики (ЛНР).
В связи с этим журналисты спросили у Пескова, будет ли куда-то трудоустроен прежний губернатор, в частности, в какие-то госорганы власти.
«Пока мне неизвестно об этом, если будут какие-то решения приниматься, будем вас информировать», – ответил пресс-секретарь.
Копин возглавлял Чукотку с 2008 г. В начале февраля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Копин сам давно хотел уйти в отставку. Тогда один из собеседников издания отмечал, что решение будет полностью зависеть от поиска «достойной замены», поскольку «регион непростой».
Кузнецов с 1990-х гг. работал в различных банковских и бизнес-структурах. С 2005 до 2013 г. Кузнецов работал в структурах нефтегазохимического холдинга «Сибур», в том числе на руководящих должностях, к примеру заместителем генерального директора «Сибур-моторс», гендиректором «Сибур-полиэф», «Сибур-ПЭТФ» и др. При этом в его биографии ничего не говорится о его связи с регионом, которым предстоит теперь руководить.
Политическую карьеру Кузнецов делал в разных регионах. В 2013 г. был избран депутатом от «Единой России» курултая (заксобрания) Башкирии, но и после этого сохранял связи с «Сибуром» – был советником его гендиректора, а после этого с 2018 г. – руководителем благотворительного фонда поддержки социальных проектов «Сибур холдинга» «Формула хороших дел». В январе 2019 г. был назначен вице-губернатором Курганской области и проработал на этой должности до декабря 2021 г. В июне 2022 г., еще до референдумов о присоединении к России, указом главы ЛНР Леонида Пасечника был назначен первым зампредседателя правительства республики.