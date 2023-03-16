В Кремле ответили на вопрос о трудоустройстве бывшего главы Чукотки

Политическую карьеру Кузнецов делал в разных регионах. В 2013 г. был избран депутатом от «Единой России» курултая (заксобрания) Башкирии, но и после этого сохранял связи с «Сибуром» – был советником его гендиректора, а после этого с 2018 г. – руководителем благотворительного фонда поддержки социальных проектов «Сибур холдинга» «Формула хороших дел». В январе 2019 г. был назначен вице-губернатором Курганской области и проработал на этой должности до декабря 2021 г. В июне 2022 г., еще до референдумов о присоединении к России, указом главы ЛНР Леонида Пасечника был назначен первым зампредседателя правительства республики.