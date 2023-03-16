Путин назвал выражение «недружественные страны» неточным
Словосочетание «недружественные страны» не точно отражает существующие реалии, даже вообще не отражает. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Знаете, у нас в общественное сознание и в оборот вошло такое словосочетание: "недружественные страны". Оно не точно отражает существующие реалии, можно сказать, вообще не отражает, потому что у нас есть недружественные элиты в определенном количестве стран, недружественные правители, а политическая система, к сожалению, такая во многих странах мира, что она часто наверх поднимает людей с достаточно низким уровнем образования и общей культуры, иногда не понимают, что они говорят и делают, и результат, как известно, налицо – их работа наносит ущерб своему собственному населению, своему собственному бизнесу», – сказал он (цит. по «РИА Новости»)
По словам президента, Россия заинтересована в том, чтобы европейские партнеры были самостоятельными, суверенными и принимали решения на основе национальных интересов. Но Путин с сожалением отметил, что это не совсем так, а часто – совсем не так.
Как отметил Путин, посыл был один — «давайте перестанем быть врагами, давайте жить дружно». Однако, как заявил президент, Россия получила отказ практически по всем направлениям возможного сотрудничества. Путин назвал целью давления Запада на Россию сделать страну более уязвимой, превратить ее в инструмент для достижения своих собственных геополитических целей.
Осенью прошлого года на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что Россия не считает себя врагом Запада. В рамках своего выступления президент заявил, что Россия не бросает вызов элитам Запада, а отстаивает свое право на существование. Глава государства подчеркнул, что Россия пыталась наладить отношения с Западом и НАТО.
Прошлой весной правительство утвердило перечень недружественных России стран. В перечень недружественных стран вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.