Путин назвал выражение «недружественные страны» неточным

«Знаете, у нас в общественное сознание и в оборот вошло такое словосочетание: "недружественные страны". Оно не точно отражает существующие реалии, можно сказать, вообще не отражает, потому что у нас есть недружественные элиты в определенном количестве стран, недружественные правители, а политическая система, к сожалению, такая во многих странах мира, что она часто наверх поднимает людей с достаточно низким уровнем образования и общей культуры, иногда не понимают, что они говорят и делают, и результат, как известно, налицо – их работа наносит ущерб своему собственному населению, своему собственному бизнесу», – сказал он (цит. по «РИА Новости»)