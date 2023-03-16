В Кремле назвали встречу Путина с представителями бизнеса содержательной

О том, что президент примет участие в съезде РСПП, стало известно накануне, 15 марта. Тогда в Кремле сообщили, что в центре обсуждения на съезде окажутся темы импортозамещения, стимулирования инвестиций, развития российской промышленности в условиях санкций, технологического суверенитета страны, подготовки высококвалифицированных кадров и мер государственной поддержки бизнеса.