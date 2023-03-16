В Кремле назвали встречу Путина с представителями бизнеса содержательной
Встреча президента России Владимира Путина с представителями бизнеса на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) прошла интересно и содержательно. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Очень интересно, содержательно, предметно», – такими словами охарактеризовал встречу Путина с представителями бизнеса Песков (цит. по «РИА Новости»).
Он добавил, что по итогам этой встречи Путин дал ряд поручений правительству.
О том, что президент примет участие в съезде РСПП, стало известно накануне, 15 марта. Тогда в Кремле сообщили, что в центре обсуждения на съезде окажутся темы импортозамещения, стимулирования инвестиций, развития российской промышленности в условиях санкций, технологического суверенитета страны, подготовки высококвалифицированных кадров и мер государственной поддержки бизнеса.