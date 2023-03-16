О чем заявил Владимир Путин на съезде РСПП. Главное

О чем заявил Владимир Путин на съезде РСПП. ГлавноеРоссийский бизнес получил уникальные возможности после ухода западных компаний, считает он
Президент России Владимир Путин выступил 16 марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в Москве. Это его первая встреча с бизнесом с февраля 2022 г. Глава государства отметил, что ситуация в России «без преувеличения уникальная» для многих отечественных компаний. Кто остался в стране, оказался умнее тех, кто уехал, сказал Путин, и в России открываются «огромные возможности» практически для любого бизнеса.
Президент отметил, что внешнеторговый оборот России за 2022 г. вырос на 8,1 % до 850 млрд долларов, в том числе экспорт вырос почти на 20 % – 19,9, а импорт сократился почти на 12 – 11,7%. Профицит торгового баланса составил 332 млрд долларов – это на 70% больше, чем в 2021 г. «Отмечу здесь и руководителей российского бизнеса, их управленческие команды, которые в короткие сроки в условиях серьёзного внешнего давления сумели перестроить инвестиционные и торговые цепочки, наладили логистические маршруты, открыли новые направления для кооперации и сотрудничества с предсказуемыми, добросовестными зарубежными партнёрами», – добавил он.
Говоря об уровне инфляции, Путин обозначил ее возможный уровень в 4-5%. «Конечно, это будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики и сами себя стараются в этом убедить и наших партнёров пытаются в этом убедить. Вспомним опять известного американского писателя, который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики», – сказал Путин. По его словам, на 13 марта инфляция составляет 7,6%, а к концу месяца, в начале апреля «уже до целевых показателей дойдёт».
Урожай в России в 2022 г. также значительно превышает показатели в Европе, напомнил президент. «Дошло до того, что руководители [западных стран] предлагают своим гражданам вместо салат и помидор перейти на репу. Репа – хороший продукт, но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать. Уровень урожая все-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе», – сказал он.
Внутренний спрос в России вышел на траекторию устойчивого и долгосрочного роста, и это «не какой-то случайный всплеск», заявил президент. Темпы роста розничного товарооборота в апреле, по его словам, должны составить «не менее 5%, причём в реальном выражении». «Речь идет не о каком-то случайном всплеске. Как отмечают эксперты, внутренний спрос вышел на траекторию устойчивого, долгосрочного роста», – сказал Путин. По его мнению, в основе этого роста – стабильность российского рынка труда, увеличение доходов и зарплат граждан, а также снижение инфляции.
Российский бизнес должен занять освободившиеся после ухода западных компаний ниши, появившиеся возможности упускать нельзя, отметил глава государства. Он сравнил положение дел в экономике с ситуацией на продовольственном рынке 2014 г., когда Россия ввела продовольственные контрсанкции в отношении ряда стран. После этого начался бурный рост отечественного агропромышленного комплекса, заявил президент.
«Сейчас возможностей, перспектив для развития бизнеса и его расширения еще больше. Российский бизнес не должен их упустить. А то, не ровен час, некоторые ушедшие компании захотят вернуться. Ситуация без преувеличения уникальная», – сказал Путин.
Глава государства заявил, что в России предстоит решить системные вопросы с логистикой, финансами и технологиями. Вместе с тем «открываются огромные возможности практически для любого направления деятельности, для любого бизнеса», для запуска «перспективных, долгосрочных проектов и на потребительском рынке, и в высокотехнологичном секторе, в туризме, во многих других отраслях экономики», подчеркнул он. «Количество нерешенных задач, оно никогда не уменьшается, потому что задач по мере роста государства, роста нашей экономики, их количество тоже увеличивается. Это естественный такой процесс», – сказал Путин.
По его словам, ответственный бизнес не прячет полученные средства в офшоры, а регистрирует компании в России и вкладывает деньги в строительство социальных объектов и инфраструктуры, тем самым делая «жизнь всех лучше». Поэтому власти поддержат «ответственный бизнес и компании, которые нацелены не на краткосрочный результат, а на стратегическое развитие».
«Тех, кто готов бороться и за своё дело, и за благополучие своих коллективов, людей, которые у вас работают, за благополучие всех граждан России... кто вкладывает ресурсы в исследования и разработки, в создание собственных технологических платформ и торговых марок, вот эти компании, безусловно, должны будут поддерживаться», – отметил Путин.
Он также оценил роль РСПП. Путин подчеркнул, что союз «вовлечен в общенациональную повестку» и имеет собственные взгляды и предложения о том, что «нужно сделать для повышения темпов и устойчивости экономического роста, как поддержать развитие регионов нашей страны, нарастить их промышленный, технологический, инфраструктурный и кадровый потенциал». «То есть они востребованы, конечно, всегда, но сейчас, в силу известных обстоятельств, в особенности, когда российская экономика обретает принципиально иное качество», – добавил Путин.
Президент поручил правительству РФ «с помощью обратной связи от предпринимателей и регионов» держать на постоянном контроле эффективность механизмов инвестирования – в частности, промышленной ипотеки и кластерных инвестиционных платформ. По словам Путина, они запущены, чтобы решить экономические проблемы в стране в среднесрочной перспективе. «Такая обратная связь налажена, и ничего не предвещает, что она должна развалиться. Напротив, думаю, что наше взаимодействие на бизнес-уровне и на уровне администрации всех уровней будет только развиваться», – подчеркнул.
Кроме этого, Путин поручил правительству рассмотреть идею увеличения сроков льготного кредитования по промышленной ипотеке с 7 до 15 лет.
Это первая встреча президента с представителями крупного бизнеса с начала военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. Именно в тот день состоялась последняя встреча главы государства с представителями российских деловых кругов. Тогда с докладом перед президентом выступил президент РСПП Александр Шохин, который отмечал, что новые санкции будут намного жестче всех предыдущих, коснутся и многих секторов: финансового сектора, добывающих отраслей, поставок технологического оборудования. Ранее Путин неоднократно выступал на пленарных заседаниях РСПП, в последний раз это было в декабре 2021 г., когда организации исполнилось 30 лет.