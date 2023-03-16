О чем заявил Владимир Путин на съезде РСПП. Главное

Говоря об уровне инфляции, Путин обозначил ее возможный уровень в 4-5%. «Конечно, это будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики и сами себя стараются в этом убедить и наших партнёров пытаются в этом убедить. Вспомним опять известного американского писателя, который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики», – сказал Путин. По его словам, на 13 марта инфляция составляет 7,6%, а к концу месяца, в начале апреля «уже до целевых показателей дойдёт».