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Совещание Путина с правительством перенесли на 22 марта

Ведомости

Совещание президента России Владимира Путина с правительством перенесли на 22 марта из-за того, что его встреча с представителями бизнеса продолжалась дольше, чем планировалось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В связи с тем, что мероприятие по линии РСПП длилось дольше, чем было запланировано, и принимая во внимание международный контакт, который предстоит сегодня, совещание с членами правительства переносится на 22 марта», – сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

Песков отметил, что у Путина сегодня также намечена встреча с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Планировалось, что он приедет в Россию в феврале, однако тогда визит сорвался из-за обнаруженного у Гаглоева коронавируса.

Сегодня Путин принимал участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В Кремле сообщали, что в центре обсуждения на съезде окажутся темы импортозамещения, стимулирования инвестиций, развития российской промышленности в условиях санкций, технологического суверенитета страны, подготовки высококвалифицированных кадров и мер государственной поддержки бизнеса. Песков назвал прошедшую встречу «интересной, содержательной и предметной».

Накануне, 15 марта, в Кремле также анонсировали совещание президента с членами правительства по вопросам реализации отдельных положений послания Путина Федеральному собранию, которое прошло 21 февраля. Предполагалось, что с докладами выступят первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Денис Мантуров, а также министр финансов Антон Силуанов и губернатор Челябинской области Александр Текслер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных