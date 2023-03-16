Совещание Путина с правительством перенесли на 22 марта
Совещание президента России Владимира Путина с правительством перенесли на 22 марта из-за того, что его встреча с представителями бизнеса продолжалась дольше, чем планировалось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В связи с тем, что мероприятие по линии РСПП длилось дольше, чем было запланировано, и принимая во внимание международный контакт, который предстоит сегодня, совещание с членами правительства переносится на 22 марта», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Песков отметил, что у Путина сегодня также намечена встреча с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Планировалось, что он приедет в Россию в феврале, однако тогда визит сорвался из-за обнаруженного у Гаглоева коронавируса.
Сегодня Путин принимал участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В Кремле сообщали, что в центре обсуждения на съезде окажутся темы импортозамещения, стимулирования инвестиций, развития российской промышленности в условиях санкций, технологического суверенитета страны, подготовки высококвалифицированных кадров и мер государственной поддержки бизнеса. Песков назвал прошедшую встречу «интересной, содержательной и предметной».
Накануне, 15 марта, в Кремле также анонсировали совещание президента с членами правительства по вопросам реализации отдельных положений послания Путина Федеральному собранию, которое прошло 21 февраля. Предполагалось, что с докладами выступят первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Денис Мантуров, а также министр финансов Антон Силуанов и губернатор Челябинской области Александр Текслер.