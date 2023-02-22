Встречу Путина с Гаглоевым отложили из-за COVID-19 у главы Южной Осетии
Встречу президента РФ Владимира Путина с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым отложили из-за подтвержденного у того коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«Мы желаем скорейшего выздоровления президенту Южной Осетии», – сказал он.
Состояние главы Южной Осетии стабильное, сообщила его пресс-секретарь Наталья Босикова. По возвращении из РФ он будет находиться на самоизоляции, работая удаленно, отмечает ТАСС.
О планах Гаглоева посетить Москву «Ведомости» писали еще 3 февраля. Гаглоев уже приезжал в Москву в августе и декабре 2022 г. и проводил переговоры с заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Козаком (курирует отношения с приграничными государствами).
Переговорный процесс шел и по другим направлениям: в ноябре 2022 г. югоосетинский премьер Константин Джуссоев встречался с вице-премьером Александром Новаком в Москве – по итогам было решено провести заседание межправительственной комиссии в январе 2023 г. При этом президент Владимир Путин после избрания Гаглоева в мае 2022 г. с ним не встречался.
Сегодня в первой половине дня Песков сообщил журналистам, что Путин встретится с Гаглоевым.
Ранее 17 февраля не состоялась встреча с лидером думской фракции «Единой России» Владимиром Васильевым. Как сообщили позднее «РИА Новости», встречу перенесли из-за положительного теста у парламентария.