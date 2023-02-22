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Встречу Путина с Гаглоевым отложили из-за COVID-19 у главы Южной Осетии

Ведомости

Встречу президента РФ Владимира Путина с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым отложили из-за подтвержденного у того коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мы желаем скорейшего выздоровления президенту Южной Осетии», – сказал он.

Состояние главы Южной Осетии стабильное, сообщила его пресс-секретарь Наталья Босикова. По возвращении из РФ он будет находиться на самоизоляции, работая удаленно, отмечает ТАСС.

О планах Гаглоева посетить Москву «Ведомости» писали еще 3 февраля. Гаглоев уже приезжал в Москву в августе и декабре 2022 г. и проводил переговоры с заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Козаком (курирует отношения с приграничными государствами). 

Переговорный процесс шел и по другим направлениям: в ноябре 2022 г. югоосетинский премьер Константин Джуссоев встречался с вице-премьером Александром Новаком в Москве – по итогам было решено провести заседание межправительственной комиссии в январе 2023 г. При этом президент Владимир Путин после избрания Гаглоева в мае 2022 г. с ним не встречался.

Сегодня в первой половине дня Песков сообщил журналистам, что Путин встретится с Гаглоевым.

Ранее 17 февраля не состоялась встреча с лидером думской фракции «Единой России» Владимиром Васильевым. Как сообщили позднее «РИА Новости», встречу перенесли из-за положительного теста у парламентария.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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