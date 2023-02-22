Встречу Путина с Гаглоевым отложили из-за COVID-19 у главы Южной Осетии

Переговорный процесс шел и по другим направлениям: в ноябре 2022 г. югоосетинский премьер Константин Джуссоев встречался с вице-премьером Александром Новаком в Москве – по итогам было решено провести заседание межправительственной комиссии в январе 2023 г. При этом президент Владимир Путин после избрания Гаглоева в мае 2022 г. с ним не встречался.