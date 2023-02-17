«РИА Новости»: встречу Путина с Васильевым перенесли из-за болезни депутата
Встреча президента России Владимира Путина с лидером думской фракции «Единой России» Владимиром Васильевым не состоялась из-за болезни парламентария, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«Он заболел, у него тест был положительный. Насколько мне известно, он при сдаче теста находился на карантине и тест показал положительный результат. Это было по состоянию несколько дней назад. Видимо, по этой причине», – сказал он.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сегодня сообщил, что встреча с Васильевым состоится уже после оглашения послания главы государства Федеральному собранию.
«Диалог с «Единой Россией» он у руководства страны носит особый характер, все-таки это партия власти, партия большинства, и поэтому непосредственно вся повестка дня «Единой России» хорошо известна президенту», – сказал Песков.
Путин на этой неделе провел серию встреч с лидерами парламентских фракций в преддверии послания Федеральному собранию, которое состоится 21 февраля. 13 февраля он поговорил в Ново-Огареве с председателем КПРФ Геннадием Зюгановым и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.
14 февраля глава государства встретился с председателем партии «Справедливая Россия – За правду» Сергеем Мироновым (ему в этот день исполнилось 70 лет), а 15 февраля – с лидером «Новых людей» Алексеем Нечаевым. Встреча с Васильевым, как писали «Ведомости», была запланирована на 16 февраля.
О том, что послание президента Федеральному собранию состоится 21 февраля, стало известно 10 февраля. По Конституции президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики государства.
Последний раз послание президента было 21 апреля 2021 г. Традиционно с 2019 г. президент выступал с посланием по средам, а до этого – по четвергам. В 2022 г. послание президента не состоялось. Подготовка к нему велась в начале 2022 г., писали «Ведомости», а состояться оно должно было в феврале – марте того же года. Но работа над ним приостановилась, поскольку 21 февраля президент подписал указы о признании ДНР и ЛНР независимыми государствами, а затем, 24 февраля, объявил о начале военной операции на Украине.