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«РИА Новости»: встречу Путина с Васильевым перенесли из-за болезни депутата

Ведомости

Встреча президента России Владимира Путина с лидером думской фракции «Единой России» Владимиром Васильевым не состоялась из-за болезни парламентария, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Он заболел, у него тест был положительный. Насколько мне известно, он при сдаче теста находился на карантине и тест показал положительный результат. Это было по состоянию несколько дней назад. Видимо, по этой причине», – сказал он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сегодня сообщил, что встреча с Васильевым состоится уже после оглашения послания главы государства Федеральному собранию.

«Диалог с «Единой Россией» он у руководства страны носит особый характер, все-таки это партия власти, партия большинства, и поэтому непосредственно вся повестка дня «Единой России» хорошо известна президенту», – сказал Песков.

Путин на этой неделе провел серию встреч с лидерами парламентских фракций в преддверии послания Федеральному собранию, которое состоится 21 февраля. 13 февраля он поговорил в Ново-Огареве с председателем КПРФ Геннадием Зюгановым и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.

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14 февраля глава государства встретился с председателем партии «Справедливая Россия – За правду» Сергеем Мироновым (ему в этот день исполнилось 70 лет), а 15 февраля – с лидером «Новых людей» Алексеем Нечаевым. Встреча с Васильевым, как писали «Ведомости», была запланирована на 16 февраля.

О том, что послание президента Федеральному собранию состоится 21 февраля, стало известно 10 февраля. По Конституции президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

Последний раз послание президента было 21 апреля 2021 г. Традиционно с 2019 г. президент выступал с посланием по средам, а до этого – по четвергам. В 2022 г. послание президента не состоялось. Подготовка к нему велась в начале 2022 г., писали «Ведомости», а состояться оно должно было в феврале – марте того же года. Но работа над ним приостановилась, поскольку 21 февраля президент подписал указы о признании ДНР и ЛНР независимыми государствами, а затем, 24 февраля, объявил о начале военной операции на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных