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Путин сообщил об особом характере отношений России и Южной Осетии

Ведомости

Отношения между Россией и Южной Осетией носят особый характер и развиваются по всем направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым.

«Отношения Южной Осетии и России – мне кажется, комментарии излишни – они носят особый характер. Но хотел бы отметить, что развиваются отношения по всем направлениям, в том числе и в экономической сфере», – сказал он (цит. по «РИА Новости»). В частности, рост товарооборота за прошедший год составил 12%, отметил Путин. 

Глава государства обратил внимание на развитие инвестиционных и кредитных программ, а также программ социально-экономического развития и финансовой помощи Южной Осетии. 

Путин и Гаглоев встретились сегодня в Кремле. Изначально сообщалось, что их встреча состоится в феврале, однако ее перенесли из-за подтвержденного у Гаглоева коронавируса. 

Президент Южной Осетии уже приезжал в Москву в августе и декабре 2022 г. и проводил переговоры с заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Козаком (курирует отношения с приграничными государствами). При этом ​​Путин после избрания Гаглоева в мае 2022 г. с ним не встречался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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