Путин сообщил об особом характере отношений России и Южной Осетии

«Отношения Южной Осетии и России – мне кажется, комментарии излишни – они носят особый характер. Но хотел бы отметить, что развиваются отношения по всем направлениям, в том числе и в экономической сфере», – сказал он (цит. по «РИА Новости»). В частности, рост товарооборота за прошедший год составил 12%, отметил Путин.