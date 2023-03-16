Путин сообщил об особом характере отношений России и Южной Осетии
Отношения между Россией и Южной Осетией носят особый характер и развиваются по всем направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым.
«Отношения Южной Осетии и России – мне кажется, комментарии излишни – они носят особый характер. Но хотел бы отметить, что развиваются отношения по всем направлениям, в том числе и в экономической сфере», – сказал он (цит. по «РИА Новости»). В частности, рост товарооборота за прошедший год составил 12%, отметил Путин.
Глава государства обратил внимание на развитие инвестиционных и кредитных программ, а также программ социально-экономического развития и финансовой помощи Южной Осетии.
Путин и Гаглоев встретились сегодня в Кремле. Изначально сообщалось, что их встреча состоится в феврале, однако ее перенесли из-за подтвержденного у Гаглоева коронавируса.
Президент Южной Осетии уже приезжал в Москву в августе и декабре 2022 г. и проводил переговоры с заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Козаком (курирует отношения с приграничными государствами). При этом Путин после избрания Гаглоева в мае 2022 г. с ним не встречался.