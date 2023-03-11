В Южной Осетии на фоне протестов в Грузии следят за ситуацией на границе

7 марта в Тбилиси после того, как грузинский парламент принял в первом чтении законопроект об иноагентах, начались протесты. Акции продолжались 8 и 9 марта, в ходе протестов полиция применяла для разгона водометы и слезоточивый газ. 10 марта проект был отозван, а вместе с ним и документ закона «О регистрации иностранных агентов» – «американская» версия, в которой говорится о присвоении этого статуса не только СМИ и организациям, но и физическим лицам. По данным МВД страны, всего было задержано 133 участника акций, которые позже были освобождены.