В Южной Осетии на фоне протестов в Грузии следят за ситуацией на границе
В Южной Осетии следят за протестами в Грузии, поскольку вызвавший их законопроект используется в том числе как повод к к реваншу в отношении республики, заявил «Интерфаксу» заместитель полномочного представителя президента по вопросам постконфликтного урегулирования Егор Кочиев.
«Мы понимаем, что законопроект, вызвавший эти события, используется как повод к обвинению властей Грузии в пророссийскости, дестабилизации обстановки и призывам к реваншу в отношении Южной Осетии и Абхазии. Мы не тешим себя иллюзиями, что в Грузии, наконец, признают факт агрессии против Южной Осетии, покаются, и начнут строить с нами добрососедские отношения, но при этом надеемся, что там всё-таки возобладает здравый смысл», – сказал он.
По словам Кочиева, обстановка отслеживается на всей протяженности границы Южной Осетии и Грузии, и компетентные органы держат связь с миссией наблюдателей Евросоюза в рамках Механизма по предупреждению инцидентов и реагированию на них.
7 марта в Тбилиси после того, как грузинский парламент принял в первом чтении законопроект об иноагентах, начались протесты. Акции продолжались 8 и 9 марта, в ходе протестов полиция применяла для разгона водометы и слезоточивый газ. 10 марта проект был отозван, а вместе с ним и документ закона «О регистрации иностранных агентов» – «американская» версия, в которой говорится о присвоении этого статуса не только СМИ и организациям, но и физическим лицам. По данным МВД страны, всего было задержано 133 участника акций, которые позже были освобождены.
В госдепе не исключали введения санкций против Грузии в случае принятия закона и заявили, что проект об иноагентах был «вдохновлен Кремлем», при этом в самих Штатах действует аналогичный закон. А глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель обратил внимание, что инициатива противоречит стремлению Грузии вступить в Евросоюз.
Российские власти напомнили, что аналогичный закон (FARA) действует в США с 1938 г. В Кремле отметили, что один из вариантов грузинского законопроекта был похож на американский, и несколько раз подчеркнули, что Москва не имеет отношения к этой инициативе.