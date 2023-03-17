Военные убили группу диверсантов при попытке форсировать Каховское водохранилище
Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) уничтожили диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась переправиться через Каховское водохранилище на замаскированных отсеках понтонного моста. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян, пишет «РИА Новости».
«На херсонском направлении артиллерийскими подразделениями ЮВО нанесен удар по выявленной средствами разведки диверсионно-разведывательной группе украинских боевиков, предпринимавших попытку форсирования реки Днепр в районе Каховского водохранилища», – сказал он.
В результате была «уничтожена живая сила противника численностью до тактической группы», а также замаскированные отсеки понтонного моста, на которых военнослужащие пытались переплыть Каховское водохранилище.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что у ВСУ мало ресурсов для наступления на левый берег Днепра. По его словам, российская сторона следит за переброской ВСУ на правый берег, поэтому если ВСУ начнут подготовку к переправе через Днепр, российские военные «будут знать об этом заблаговременно» и будут к этому готовы.
Сейчас левый берег Днепра находится под контролем Украины. 9 ноября 2022 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра. Такое решение он принял после доклада об обстановке в зоне спецоперации на тот момент командующего объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина. 11 ноября Минобороны сообщило о завершении вывода войск из города. Жителей Херсона, которые захотели эвакуироваться, также перевезли на левый берег Днепра.