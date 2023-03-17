Военные убили группу диверсантов при попытке форсировать Каховское водохранилище

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что у ВСУ мало ресурсов для наступления на левый берег Днепра. По его словам, российская сторона следит за переброской ВСУ на правый берег, поэтому если ВСУ начнут подготовку к переправе через Днепр, российские военные «будут знать об этом заблаговременно» и будут к этому готовы.