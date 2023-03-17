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Военные убили группу диверсантов при попытке форсировать Каховское водохранилище

Ведомости

Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) уничтожили диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась переправиться через Каховское водохранилище на замаскированных отсеках понтонного моста. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян, пишет «РИА Новости».

«На херсонском направлении артиллерийскими подразделениями ЮВО нанесен удар по выявленной средствами разведки диверсионно-разведывательной группе украинских боевиков, предпринимавших попытку форсирования реки Днепр в районе Каховского водохранилища», – сказал он.

В результате была «уничтожена живая сила противника численностью до тактической группы», а также замаскированные отсеки понтонного моста, на которых военнослужащие пытались переплыть Каховское водохранилище.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что у ВСУ мало ресурсов для наступления на левый берег Днепра. По его словам, российская сторона следит за переброской ВСУ на правый берег, поэтому если ВСУ начнут подготовку к переправе через Днепр, российские военные «будут знать об этом заблаговременно» и будут к этому готовы.

Сейчас левый берег Днепра находится под контролем Украины. 9 ноября 2022 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра. Такое решение он принял после доклада об обстановке в зоне спецоперации на тот момент командующего объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина. 11 ноября Минобороны сообщило о завершении вывода войск из города. Жителей Херсона, которые захотели эвакуироваться, также перевезли на левый берег Днепра.

18 февраля Сальдо заявил, что ожидает переход Херсона вновь под контроль российских сил «в ближайшее время». В декабре 2022 г. он назвал возвращение правобережья региона одной из ключевых задач 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных