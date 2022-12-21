Сальдо назвал возвращение правобережья Херсонской области главной задачей 2023 года
Возвращение правобережья Херсонской области в ее состав — это одна из ключевых задач в следующем году, заявил врио губернатора области Владимир Сальдо, передают «РИА Новости».
«Возвращение правобережной части Херсонской области в ее полный состав», — назвал Сальдо одну из главных задач в 2023 г. В этот перечень также входят восстановление экономических связей и помощь мирным жителям.
Он выразил уверенность, что Херсон будет возвращен под контроль российской стороны. «То есть вся причерноморская часть, которая была включена в состав Российской империи в XVIII в., она вся будет на своем родном месте», — добавил Сальдо.
9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Он объяснил это стремлением сохранить жизни военнослужащих и боеспособность войск, держать которые на правом берегу, в ограниченном районе он назвал «бесперспективным». 11 ноября Минобороны отчиталось о завершении вывода войск из Херсона, город теперь находится под контролем Украины.
30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Глава государства подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда»