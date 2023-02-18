Сальдо ожидает возвращения Херсона под контроль РФ «в ближайшее время»

В декабре прошлого года Сальдо заявил, что возвращение правобережья Херсонской области в ее состав — это одна из ключевых задач 2023 г. В перечень задач также входят восстановление экономических связей и помощь мирным жителям. Тогда он также выразил уверенность, что Херсон будет возвращен под контроль российской стороны. Позднее Сальдо заявил, что городу грозит гуманитарная катастрофа.