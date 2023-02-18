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Сальдо ожидает возвращения Херсона под контроль РФ «в ближайшее время»

Ведомости

Херсон вернется под контроль России в ближайшее время, считает врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом он заявил в кулуарах семинара для региональных штабов волонтеров акции «Мы вместе», пишет ТАСС.

«Меня спрашивают: "Что вы думаете по поводу Херсона?". Я думаю одно – что в ближайшее время, уже совсем скоро, Херсон будет снова в полном составе Херсонской области в РФ», – сказал Сальдо журналистам.

30 сентября прошлого года президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Глава государства подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». В ноябре Херсон вновь перешел под контроль Украины. Это произошло после того, как министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра. 11 ноября Минобороны отчиталось о завершении вывода войск из Херсона.

В декабре прошлого года Сальдо заявил, что возвращение правобережья Херсонской области в ее состав — это одна из ключевых задач 2023 г. В перечень задач также входят восстановление экономических связей и помощь мирным жителям. Тогда он также выразил уверенность, что Херсон будет возвращен под контроль российской стороны. Позднее Сальдо заявил, что городу грозит гуманитарная катастрофа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных