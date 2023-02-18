Сальдо ожидает возвращения Херсона под контроль РФ «в ближайшее время»
Херсон вернется под контроль России в ближайшее время, считает врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом он заявил в кулуарах семинара для региональных штабов волонтеров акции «Мы вместе», пишет ТАСС.
«Меня спрашивают: "Что вы думаете по поводу Херсона?". Я думаю одно – что в ближайшее время, уже совсем скоро, Херсон будет снова в полном составе Херсонской области в РФ», – сказал Сальдо журналистам.
30 сентября прошлого года президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Глава государства подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». В ноябре Херсон вновь перешел под контроль Украины. Это произошло после того, как министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра. 11 ноября Минобороны отчиталось о завершении вывода войск из Херсона.
В декабре прошлого года Сальдо заявил, что возвращение правобережья Херсонской области в ее состав — это одна из ключевых задач 2023 г. В перечень задач также входят восстановление экономических связей и помощь мирным жителям. Тогда он также выразил уверенность, что Херсон будет возвращен под контроль российской стороны. Позднее Сальдо заявил, что городу грозит гуманитарная катастрофа.