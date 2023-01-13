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Сальдо предупредил о грозящей Херсону гуманитарной катастрофе

Ведомости

Городу Херсон, находящемуся под временным контролем украинской стороны, грозит гуманитарная катастрофа. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Крым 24».

«Гуманитарная катастрофа грозит инфраструктуре Херсона. Она планомерно и непланомерно разрушается самими же "освободителями", как они (украинская сторона — ред. "РИА Новости") себя называет. Работают они нецивилизованными методами. Мобильными пикапами, на которых стоят минометы или пулеметы, они ездят группами по городу, постреляли и уехали», — заявил Сальдо (цитата по «РИА Новости»)

Врио губернатора региона подчеркнул, что жители Херсона ждут возвращения России. Тем временем Сальдо добавил, что на левобережной части Херсонской области жители постепенно возвращаются к привычной жизни. По его словам, «люди привыкают жить вместе с военными».

В декабре прошлого года Сальдо заявил, что возвращение правобережья Херсонской области в ее состав — это одна из ключевых задач 2023 г. В перечень задач также входят восстановление экономических связей и помощь мирным жителям. Он выразил уверенность, что Херсон будет возвращен под контроль российской стороны.

9 ноября 2022 г. министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил бывший командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Он объяснил это стремлением сохранить жизни военнослужащих и боеспособность войск, держать которые на правом берегу, в ограниченном районе он назвал «бесперспективным». 11 ноября Минобороны отчиталось о завершении вывода войск из Херсона, город теперь находится под контролем Украины.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Глава государства подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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