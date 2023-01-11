Песков переадресовал в Минобороны вопрос о назначении Герасимова

Ранее сегодня Песков отметил положительную динамику в проведении СВО. Таким образом он ответил на просьбу журналистов прокомментировать информацию об освобождении Соледара в ДНР. В Минобороны РФ 11 января сообщили, что российские войска блокировали город с севера и юга. При этом врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в ночь на 11 января Соледар перешел под контроль РФ.