Песков переадресовал в Минобороны вопрос о назначении Герасимова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», как в Кремле расценивают назначение главы Генштаба генерала армии Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск и для чего это было сделано, ответил, что «это вопрос в Минобороны».
11 января министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил Герасимова командующим Объединенной группировкой войск. На этой должности глава Генштаба сменил главкома ВКС РФ генерала армии Сергея Суровикина, который теперь стал заместителем Герасимова. Помимо Суровикина, заместителями также назначены главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.
Суровикин занимал пост командующего СВО три месяца. Шойгу назначил его командующим Объединенной группировкой войск 8 октября 2022 г. Как пояснили в Минобороны, кадровые перестановки связаны с расширением масштаба решаемых в ходе проведения СВО задач.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
Ранее сегодня Песков отметил положительную динамику в проведении СВО. Таким образом он ответил на просьбу журналистов прокомментировать информацию об освобождении Соледара в ДНР. В Минобороны РФ 11 января сообщили, что российские войска блокировали город с севера и юга. При этом врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в ночь на 11 января Соледар перешел под контроль РФ.