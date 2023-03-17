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Москалькова обратилась к комиссару ООН из-за ситуации в Киево-Печерской лавре

Ведомости

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку из-за происходящего в Киево-Печерской лавре. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

10 марта руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» обязало представителей Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть территорию и здания лавры до конца марта в связи с расторжением договора. Владелец лавры Александр Рудник сослался на выводы межведомственной рабочей группы и письмо министерства культуры, которые считают, что мужской монастырь нарушил условия использования государственного имущества.

«Подобное решение представляет собой ущемление прав граждан на свободу совести и вероисповедания <...> Обращаюсь к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой, в рамках своего мандата, содействовать предотвращению очередной беззаконной акции украинской власти», – говорится в сообщении омбудсмена.

Москалькова подчеркнула, что «свобода религии или убеждений – одно из фундаментальных, основных прав каждого человека», и напомнила про принятую в 1981 ООН декларацию о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений.

11 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл также обратился к генеральным секретарям ООН и ОБСЕ Антониу Гутерришу и Хельге Марии Шмид по поводу выселения представителей УПЦ из Киево-Печерской лавры. В частности, он отправил обращение папе Римскому Франциску и к другим международным и религиозным организациям.

Патриарх призвал приложить усилия и воспрепятствовать закрытию монастыря, которое приведет к нарушению прав верующих на свободу вероисповедания, гарантированную Уставом ООН, Конституцией Украины, Всеобщей декларацией прав человека и др. Также он рассказал о давлении, которое оказывается по отношению к представителям УПЦ из-за проводимых обысков спецслужбами Украины.

«Давлением является и многомесячная клеветническая информационная кампания с участием государственных СМИ и телеканалов, а также радикальных политиков, религиозных и общественных деятелей, направленная против монастыря, – с призывами к его изъятию из пользования общины и даже к насильственному захвату», – отметил он.

Ранее по теме: Монахов УПЦ обязали покинуть Киево-Печерскую лавру

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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