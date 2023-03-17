Москалькова обратилась к комиссару ООН из-за ситуации в Киево-Печерской лавре

«Давлением является и многомесячная клеветническая информационная кампания с участием государственных СМИ и телеканалов, а также радикальных политиков, религиозных и общественных деятелей, направленная против монастыря, – с призывами к его изъятию из пользования общины и даже к насильственному захвату», – отметил он.