Москалькова обратилась к комиссару ООН из-за ситуации в Киево-Печерской лавре
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку из-за происходящего в Киево-Печерской лавре. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
10 марта руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» обязало представителей Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть территорию и здания лавры до конца марта в связи с расторжением договора. Владелец лавры Александр Рудник сослался на выводы межведомственной рабочей группы и письмо министерства культуры, которые считают, что мужской монастырь нарушил условия использования государственного имущества.
«Подобное решение представляет собой ущемление прав граждан на свободу совести и вероисповедания <...> Обращаюсь к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой, в рамках своего мандата, содействовать предотвращению очередной беззаконной акции украинской власти», – говорится в сообщении омбудсмена.
Москалькова подчеркнула, что «свобода религии или убеждений – одно из фундаментальных, основных прав каждого человека», и напомнила про принятую в 1981 ООН декларацию о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений.
11 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл также обратился к генеральным секретарям ООН и ОБСЕ Антониу Гутерришу и Хельге Марии Шмид по поводу выселения представителей УПЦ из Киево-Печерской лавры. В частности, он отправил обращение папе Римскому Франциску и к другим международным и религиозным организациям.
Патриарх призвал приложить усилия и воспрепятствовать закрытию монастыря, которое приведет к нарушению прав верующих на свободу вероисповедания, гарантированную Уставом ООН, Конституцией Украины, Всеобщей декларацией прав человека и др. Также он рассказал о давлении, которое оказывается по отношению к представителям УПЦ из-за проводимых обысков спецслужбами Украины.
«Давлением является и многомесячная клеветническая информационная кампания с участием государственных СМИ и телеканалов, а также радикальных политиков, религиозных и общественных деятелей, направленная против монастыря, – с призывами к его изъятию из пользования общины и даже к насильственному захвату», – отметил он.