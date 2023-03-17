Минобороны сообщило об уничтожении до 135 украинских военных на Донецком направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 135 военнослужащих на Донецком направлении в результате активных действий российских войск. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка, Петровское и Тоненькое Донецкой народной республики за сутки уничтожено до 135-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, один автомобиль, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-30, а также склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сводке от 17 марта.
На Купянском направлении было уничтожено более 40 украинских военнослужащих, а на Краснолиманском — более 70. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях общие потери противника составили до 65 человек, на Херсонском — до 25.
Кроме того, Вооруженные силы (ВС) РФ ликвидировали украинскую радиолокационную станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6 под Мирным в Харьковской области. В районе Редкодуба в ДНР была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Накануне, 16 марта, Минобороны РФ отчиталось о сбитом украинском истребителе МиГ-29 в ЛНР. Кроме того, активные действия российские военные предприняли на Краснолиманском и Донецком направлении, где в общей слодности противник потерял порядка 375 военнослужащих.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.