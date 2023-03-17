Польша разместит системы HIMARS на границе с Калининградской областью
Одна из механизированных дивизий ВС Польши, расположенная недалеко от границы с Калининградской областью, до конца года получит на вооружение американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, передает «РИА Новости».
«Еще в этом году на вооружение 16-й механизированной дивизии поступят американские HIMARS», – сказал он.
Польша заказала эти установки еще в 2019 г., подчеркнул министр. Всего же США одобрили поставку 500 единиц HIMATS польской армии.
В ноябре прошлого года Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью, протяженность сухопутного участка которой составляет 203,3 км. Блащак тогда объяснил это решение тем, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов с Ближнего Востока и из Африки. В декабре погранохрана Польши подписала договор с подрядчиком на строительство на границе с Россией электронного заграждения на сумму $82 млн, сообщал ТАСС.