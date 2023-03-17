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Польша разместит системы HIMARS на границе с Калининградской областью

Ведомости

Одна из механизированных дивизий ВС Польши, расположенная недалеко от границы с Калининградской областью, до конца года получит на вооружение американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, передает «РИА Новости».

«Еще в этом году на вооружение 16-й механизированной дивизии поступят американские HIMARS», – сказал он.

Польша заказала эти установки еще в 2019 г., подчеркнул министр. Всего же США одобрили поставку 500 единиц HIMATS польской армии.

В ноябре прошлого года Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью, протяженность сухопутного участка которой составляет 203,3 км. Блащак тогда объяснил это решение тем, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов с Ближнего Востока и из Африки. В декабре погранохрана Польши подписала договор с подрядчиком на строительство на границе с Россией электронного заграждения на сумму $82 млн, сообщал ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных