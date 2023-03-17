Польша разместит системы HIMARS на границе с Калининградской областью

В ноябре прошлого года Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью, протяженность сухопутного участка которой составляет 203,3 км. Блащак тогда объяснил это решение тем, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов с Ближнего Востока и из Африки. В декабре погранохрана Польши подписала договор с подрядчиком на строительство на границе с Россией электронного заграждения на сумму $82 млн, сообщал ТАСС.