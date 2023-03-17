Эрдоган: Турция готова ратифицировать членство Финляндии в НАТО
Парламент Турции начал ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает финский телеканал Yle.
«Мы увидели искренние и решительные шаги со стороны Хельсинки по выполнению обязательств, взятых перед нами для вступления в альянс», – сказал Эрдоган финскому коллеге Саули Ниинисте. Он отметил, что членство Финляндии усилит НАТО.
Ниинисте сказал, что рад решению турецкой стороны, но подчеркнул, что Швеция остается партнером Финляндии. «У меня есть чувство, что заявка Финляндии в НАТО не является полной без Швеции», – добавил он.
Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО одновременно 18 мая 2022 г. На данный момент только Венгрия и Турция, которые состоят в альянсе, не ратифицировали протоколы о присоединении государств к блоку.
Согласно подписанным в июне 2022 г. договоренностям, Хельсинки и Стокгольм обещали Анкаре расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. В частности, страны обязались рассматривать запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме.
21 января датский политик Расмус Палудан сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме, вызвав возмущение турецких властей. Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО. После этого в Финляндии допускали, что могут вступить в блок без Швеции, но позже подчеркнули, что позиция Хельсинки по вступлению вместе с соседом не изменилась.
16 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет о решении властей Финляндии и Швеции вступить в НАТО, поскольку Россия не представляет угрозу этим странам.