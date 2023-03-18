Минобороны сообщило о завершении учений России, КНР и Ирана в Аравийском море

Основной смысл этих учений для России состоит в том, что они позволяют расширить географию присутствия ее флота, что особенно ценно в текущих политических условиях, говорил ранее научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник. Нынешние учения проходят в регионе, который представляет интерес для каждого государства, объясняет он: для Ирана – из-за его расположения, Китая – из-за стабильности поставок нефтепродуктов, России – из соображений безопасности ее партнеров и собственных проектов на Ближнем Востоке и в Африке.