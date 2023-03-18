Минобороны сообщило о завершении учений России, КНР и Ирана в Аравийском море
В Аравийском море завершились трехсторонние военно-морские учения России, Китая и Ирана, сообщила в субботу пресс-служба Минобороны РФ. Учения «Морской пояс безопасности – 2023» в Оманском заливе стартовали 15 марта.
По данным Минобороны, 16 и 17 марта участники учений отработали формирование межнационального отряда боевых кораблей в назначенном районе, совместное тактическое маневрирование в различных строях и боевых ордерах.
«Моряки выполнили артиллерийские стрельбы днем по морской цели, а в ночное время – по воздушным. Они также отработали освобождение захваченного судна с заложниками и оказание помощи кораблю, терпящему бедствие на море», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Российская сторона была представлена отрядом кораблей Северного флота – фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и средним морским танкером «Кама», от ВМС Китая был задействован эскадренный миноносец «Нанжинг», от ВМС Ирана – фрегаты «Саханд» и «Джамаран», корвет «Баяндор», ракетный катер «Тондар», малый ракетный корабль «Зерех», судно снабжения «Сиржан», транспортное судно «Шахид Назери» и другие корабли и суда.
После окончания морской части учений российский фрегат совершил деловой заход в иранский порт Чахбехар для подведения итогов совместной работы в море и пополнения запасов пресной воды и продовольствия, добавили в Минобороны.
О том, что Россия, Иран и Китай с 15 по 19 марта проводят военно-морские учения в Оманском заливе, первым сообщило министерство обороны КНР в WeChat, позже информацию подтвердило Минобороны России.
Основной смысл этих учений для России состоит в том, что они позволяют расширить географию присутствия ее флота, что особенно ценно в текущих политических условиях, говорил ранее научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник. Нынешние учения проходят в регионе, который представляет интерес для каждого государства, объясняет он: для Ирана – из-за его расположения, Китая – из-за стабильности поставок нефтепродуктов, России – из соображений безопасности ее партнеров и собственных проектов на Ближнем Востоке и в Африке.
Это уже третьи по счету подобные трехсторонние морские учения, ранее они проводились в декабре 2019 г. и январе 2022 г. В последних от России принял участие отряд кораблей Тихоокеанского флота – ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и большой морской танкер «Борис Бутома». Целью тех учений заявлялось обеспечение безопасности международного судоходства и борьба с морскими пиратами.
Россия и Китай провели последние совместные морские учения в конце февраля 2023 г. вместе с ЮАР около берегов этой страны. В боевые задачи моряков входила отработка артиллерийской стрельбы, действия по противовоздушной обороне и борьба с пиратами.