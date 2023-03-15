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Минобороны сообщило о старте военно-морских учений России, Китая и Ирана

Ведомости

В акватории Аравийского моря начались трехсторонние военно-морские учения России, Китая и Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. 

«Сегодня в акватории Аравийского моря в районе порта Чахбехар Исламской Республики Иран стартовали трехсторонние военно-морские учения «Морской пояс безопасности – 2023» с участием Военно-морского флота Российской Федерации, военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая и военно-морских сил Исламской Республики Иран», – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что Россия на учениях будет представлена отрядом кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Кама». 

Уточняется, что учения пройдут в несколько этапов. В частности, на первом этапе участники учений «на картах отработают розыгрыш эпизодов учения по практическим действиям на море, проведут инструктажи и тактические летучки». 16-17 марта учения пройдут в море, где военные должны будут отработать «формирование межнационального отряда боевых кораблей, совместное маневрирование», выполнят артиллерийские стрельбы в дневное и ночное время, а также освободят захваченное судно, окажут помощь кораблям, терпящим бедствие. Учения завершатся 18 марта, после этого будут подведены итоги совместной работы. 

О том, что Россия, Китай и Иран проведут совместные учения, сообщили ранее в минобороны Китая. В ведомстве отметили, что целью этих учений является демонстрация готовности стран-участниц поддерживать безопасность и обеспечивать стабильность в регионе.

Ранее по теме: Россия, Китай и ЮАР начинают совместные военно-морские учения

Ранее совместные учения России, Ирана и КНР под названием «Морской пояс безопасности» проводились дважды — в декабре 2019 г. и январе 2022 г. Кроме того, страны проводили совместные мероприятия в районе Персидского залива в августе 2021 г. и в северной части акватории Индийского океана осенью 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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