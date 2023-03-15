Минобороны сообщило о старте военно-морских учений России, Китая и Ирана

Уточняется, что учения пройдут в несколько этапов. В частности, на первом этапе участники учений «на картах отработают розыгрыш эпизодов учения по практическим действиям на море, проведут инструктажи и тактические летучки». 16-17 марта учения пройдут в море, где военные должны будут отработать «формирование межнационального отряда боевых кораблей, совместное маневрирование», выполнят артиллерийские стрельбы в дневное и ночное время, а также освободят захваченное судно, окажут помощь кораблям, терпящим бедствие. Учения завершатся 18 марта, после этого будут подведены итоги совместной работы.