Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки
Срок действия зерновой сделки продлен, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию выступления Эрдогана в городе Чанаккале, которую вел телеканал TRT.
«Срок зерновой сделки, истекающий 19 марта, продлен. Мы обеспечили пролонгацию на новый срок соглашения благодаря переговорам, которые проводили с двумя сторонами», – сказал Эрдоган.
Власти Украины сегодня также заявили о продлении зерновой сделки, уточнив, что черноморская инициатива будет действовать еще 120 дней. Об этом в Twitter сообщил вице-премьер Украины Александр Кубраков. Ранее российская сторона отмечала, что соглашение будет продлено только на 60 дней.
«Соглашение #BlackSeaGrainInitiative продлено на 120 дней», – написал Кубраков.
Вице-премьер поблагодарил ООН, генерального секретаря организации Антониу Гутерриша, президента Эрдогана и министра обороны Турции Хулуси Акара и «всех партнеров за соблюдение договоренностей». Кубраков добавил, что благодаря совместным усилиям на мировые рынки было поставлено 25 млн тонн зерна.
В ООН подтвердили, что зерновая сделка продлена, однако не уточнили, на какой срок, пишет ТАСС со ссылкой на заявление организации.
14 марта замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщил о продлении зерновой сделки на 60 дней и о подтверждении ее пакетного характера. Он уточнил, что переговоры продолжаются, Россия будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства выполнялись. В частности, речь идет о снятии всех санкций для поставки российской сельхозпродукции на международные глобальные рынки.
«Речь идет не только о самой возможности перевозки, доступа наших кораблей в иностранные порты, [но и] о страховке, а также необходимости решать вопросы, связанные непосредственно с производством, выращиванием зерна в нашей стране. Это поставки соответствующих технологий, запасных частей, различной сельхозтехники и так далее», – сказал Грушко.
После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил продление зерновой сделки на 60 дней «жестом доброй воли» в надежде на то, что условия второй части сделки, связанные с экспортом российских удобрений, будут выполнены.
Продление зерновой сделки на 60 дней вместо 120 противоречит соглашению, Киев ожидает позицию ООН и Турции, говорил ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Зерновую сделку заключили 22 июля 2022 г. представители Турции и ООН, с одной стороны, и представители России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется, в том числе в части бесплатной поставки арестованных в портах ЕС российских удобрений странам Африки. Изначально сделка была рассчитана до 18 ноября, позже ее продлили на 120 дней.