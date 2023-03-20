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В Кремле началась неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина

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Неформальная встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина началась в Кремле, передает пресс-служба Кремля.

Путин поприветствовал Си Цзиньпина в Москве, обратившись к нему как к «дорогому другу». Ранее сегодня, 20 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что неформальная встреча глав государств пройдет один на один. 

Основной же день государственного визита председателя КНР состоится 21 марта. Тогда пройдет церемония официальной встречи, которая начнется в 15:00 мск, переговоры в узком и расширенном составе, подписание документов, а также заявления для СМИ. Песков также отметил, что в ходе переговоров глав государств будут затронуты темы мирного плана Китая по Украине. По словам Пескова, Путин даст исчерпывающие разъяснения по ситуации на Украине. 

Ранее по теме: Си Цзиньпин прилетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным

Си Цзиньпин прилетел в Москву сегодня в районе 13:00 мск и остановился в одном из отелей китайской сети. Он пробудет с визитом в Москве до 22 марта. После приземления в Москве он выразил уверенность, что его рабочая поездка окажется плодотворной и «придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений». Си Цзиньпин подчеркнул, что Россия и Китай являются добрыми соседями и надежными партнерами, которые связаны «горами и реками».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных