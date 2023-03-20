В Кремле началась неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина
Неформальная встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина началась в Кремле, передает пресс-служба Кремля.
Путин поприветствовал Си Цзиньпина в Москве, обратившись к нему как к «дорогому другу». Ранее сегодня, 20 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что неформальная встреча глав государств пройдет один на один.
Основной же день государственного визита председателя КНР состоится 21 марта. Тогда пройдет церемония официальной встречи, которая начнется в 15:00 мск, переговоры в узком и расширенном составе, подписание документов, а также заявления для СМИ. Песков также отметил, что в ходе переговоров глав государств будут затронуты темы мирного плана Китая по Украине. По словам Пескова, Путин даст исчерпывающие разъяснения по ситуации на Украине.
Си Цзиньпин прилетел в Москву сегодня в районе 13:00 мск и остановился в одном из отелей китайской сети. Он пробудет с визитом в Москве до 22 марта. После приземления в Москве он выразил уверенность, что его рабочая поездка окажется плодотворной и «придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений». Си Цзиньпин подчеркнул, что Россия и Китай являются добрыми соседями и надежными партнерами, которые связаны «горами и реками».