СБУ предъявила Артемию Лебедеву подозрения после репортажа с Запорожской АЭС
Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева в изготовлении и распространении материалов, в которых содержится оправдание «вооруженной агрессии» России (ч. 3 ст. 436-2) из-за видео, снятого на Запорожской АЭС летом 2022 г. Соответствующее уведомление о подозрении от 17 марта опубликовано на русском и украинском языках на сайте офиса генерального прокурора страны.
«Задокументирована преступная деятельность российского блогера – Артемия Лебедева, который в июне 2022 г. незаконно попал на территорию Запорожской атомной электростанции», – прокомментировала это СБУ в своем Telegram-канале.
Кроме того, СБУ заподозрила главу ЗАЭС Юрия Черничука в «пособничестве государству-агрессору» (ч. 1 ст. 111-2). Как утверждает украинская спецслужба, до перехода станции под контроль России он работал замом главного инженера. Еще одно уведомление о подозрении было направлено неназванному заму начальника отряда ведомственной военизированной охраны ЗАЭС. Он подозревается по обеим статьям, по которым вынесены подозрения Черничуку и Лебедеву.
Россия контролирует Запорожскую АЭС с конца февраля 2022 г., с тех пор станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.