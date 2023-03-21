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СБУ предъявила Артемию Лебедеву подозрения после репортажа с Запорожской АЭС

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева в изготовлении и распространении материалов, в которых содержится оправдание «вооруженной агрессии» России (ч. 3 ст. 436-2) из-за видео, снятого на Запорожской АЭС летом 2022 г. Соответствующее уведомление о подозрении от 17 марта опубликовано на русском и украинском языках на сайте офиса генерального прокурора страны.

«Задокументирована преступная деятельность российского блогера – Артемия Лебедева, который в июне 2022 г. незаконно попал на территорию Запорожской атомной электростанции», – прокомментировала это СБУ в своем Telegram-канале.

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Кроме того, СБУ заподозрила главу ЗАЭС Юрия Черничука в «пособничестве государству-агрессору» (ч. 1 ст. 111-2). Как утверждает украинская спецслужба, до перехода станции под контроль России он работал замом главного инженера. Еще одно уведомление о подозрении было направлено неназванному заму начальника отряда ведомственной военизированной охраны ЗАЭС. Он подозревается по обеим статьям, по которым вынесены подозрения Черничуку и Лебедеву.

Россия контролирует Запорожскую АЭС с конца февраля 2022 г., с тех пор станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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