Шойгу заявил, что любая война заканчивается миром
Любая война заканчивается миром, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, отвечая журналистам на вопрос, чем закончится конфронтация на Украине. Видео с комментарием Шойгу опубликовал Telegram-канал телеканала «Звезда».
«Любая война заканчивается миром», – сказал он.
На вопрос, когда можно ждать окончания спецоперации, Шойгу не ответил.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
В январе этого года Путин назвал положительной динамику спецоперации. «Все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы», – сказал он тогда.