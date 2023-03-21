Песков заявил о стремлении Запада воспрепятствовать мирным переговорам по Украине
США и страны Европы преисполнены желанием не допустить выхода на мирные переговоры по Украине, в отличие от России и Китая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» Павлу Зарубину.
«Вашингтон, европейские столицы, но в первую очередь Вашингтон преисполнены желанием не позволять ни под каким предлогом выходить на мирные переговоры. Они просто не разрешают Киеву даже думать [об этом]», – сказал представитель Кремля (цит. по ТАСС).
Так Песков прокомментировал прозвучавшие накануне визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина заявление представителя Белого дома о том, что Соединенные Штаты посчитают неприемлемым, если по итогам встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прозвучат какие-либо призывы к перемирию на Украине.
По словам Пескова, «сейчас, когда маски сброшены, [страны Запада] показывают свой звериный оскал». «Кроме нас и КНР», – добавил он. Пресс-секретарь отметил, что к таким заявлениям Запада в Кремле относятся «как к реальности, с которой приходится жить».
19 марта координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает неприемлемыми призывы к перемирию на Украине, которые могут последовать по итогам встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина.
Си Цзиньпин прилетел в Россию 20 марта, тогда же у него состоялась неформальная встреча с президентом России Владимиром Путиным. По словам Пескова, она продолжалась 4,5 часа. В ходе неформальной встречи лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине и в мире.
Путин сообщил, что внимательно изучил план Китая с предложением по мирному урегулированию конфликта на Украине, и подчеркнул, что Россия всегда открыта к переговорному процессу. По словам главы государства, китайское руководство «занимает справедливую, взвешенную позицию по большинству актуальных международных проблем», ко всем инициативам китайской стороны Россия относится с уважением.