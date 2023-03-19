США сочли неприемлемыми призывы к перемирию на Украине после визита лидера КНР в РФ

17 марта Кремль сообщил, что 20-22 марта Си Цзиньпин c государственным визитом посетит Москву, где состоятся его переговоры с Владимиром Путиным. Ожидается, что в рамках переговоров будут затронуты вопросы дальнейшего развития отношений «всеобъемлющего» партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Лидеры двух государств также обсудят углубление российско-китайского сотрудничества на международной арене. Вместе с тем, как отметили в Кремле, состоится подписание ряда важных двусторонних документов. Визит Си Цзиньпина в Россию также подтвердил МИД КНР.