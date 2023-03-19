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США сочли неприемлемыми призывы к перемирию на Украине после визита лидера КНР в РФ

Ведомости

Вашингтон считает неприемлемыми призывы к перемирию на Украине, которые могут последовать по итогам встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил в интервью телеканалу Fox News координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Если эта встреча приведет к какому-либо призыву о перемирии, это будет неприемлемо. Потому что это только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню и даст господину Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно», – сказал Кирби (цитата по ТАСС).

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17 марта Кремль сообщил, что 20-22 марта Си Цзиньпин c государственным визитом посетит Москву, где состоятся его переговоры с Владимиром Путиным. Ожидается, что в рамках переговоров будут затронуты вопросы дальнейшего развития отношений «всеобъемлющего» партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Лидеры двух государств также обсудят углубление российско-китайского сотрудничества на международной арене. Вместе с тем, как отметили в Кремле, состоится подписание ряда важных двусторонних документов. Визит Си Цзиньпина в Россию также подтвердил МИД КНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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