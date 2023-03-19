США сочли неприемлемыми призывы к перемирию на Украине после визита лидера КНР в РФ
Вашингтон считает неприемлемыми призывы к перемирию на Украине, которые могут последовать по итогам встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил в интервью телеканалу Fox News координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Если эта встреча приведет к какому-либо призыву о перемирии, это будет неприемлемо. Потому что это только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню и даст господину Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно», – сказал Кирби (цитата по ТАСС).
17 марта Кремль сообщил, что 20-22 марта Си Цзиньпин c государственным визитом посетит Москву, где состоятся его переговоры с Владимиром Путиным. Ожидается, что в рамках переговоров будут затронуты вопросы дальнейшего развития отношений «всеобъемлющего» партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Лидеры двух государств также обсудят углубление российско-китайского сотрудничества на международной арене. Вместе с тем, как отметили в Кремле, состоится подписание ряда важных двусторонних документов. Визит Си Цзиньпина в Россию также подтвердил МИД КНР.