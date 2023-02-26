Welt: Шольц раскритиковал предложения Китая по Украине

Министр финансов Германии Кристиан Линднер на встрече министров финансов G20 также раскритиковал КНР за то, что та «не осудила нападение России на Украину», отмечает издание. Встреча глав минфинов и управляющих центральными банками G20 прошла в субботу в Индии, а в итоговом документе председательствующая страна указала на разные точки зрения на конфликт на Украине.