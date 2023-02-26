Welt: Шольц раскритиковал предложения Китая по Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал предложения Китая по урегулированию конфликта России и Украины, поскольку в документе отсутствует пункт о выводе войск РФ с территории соседней страны, пишет газета Welt.
«С моей точки зрения, нет четкой линии, которая бы говорила: российские войска также должны быть выведены», — сказал Шольц.
Министр финансов Германии Кристиан Линднер на встрече министров финансов G20 также раскритиковал КНР за то, что та «не осудила нападение России на Украину», отмечает издание. Встреча глав минфинов и управляющих центральными банками G20 прошла в субботу в Индии, а в итоговом документе председательствующая страна указала на разные точки зрения на конфликт на Украине.
24 февраля МИД Китая опубликовал на своем сайте документ, отображающий позицию КНР по урегулированию конфликта России и Украины. Он состоит из 12 пунктов, которые включают в себя отказ от менталитета холодной войны, прекращение боевых действий и способствование началу диалога Москвы и Киева, начало переговоров, выполнение соглашений, содействие восстановлению Украины со стороны международного сообщества и др.
Комментируя документ, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона открыта к достижению целей спецоперации на Украине политико-дипломатическим путем. При этом она добавила, что главным препятствием к мирному урегулированию служит закрепленный законодательно отказ украинской стороны от переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не посчитал предложения Китая по Украине мирным планом, назвав его «позиционным документом». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС изучит предложенный КНР документ, но при этом Брюссель будет учитывать дружественные отношения между Россией и Китаем.
23 февраля в Генассамблее ООН также приняли резолюцию Украины и ее союзников. Согласно ей, Россия должна вывести войска с территории страны и прекратить боевые действия. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал резолюцию «однобокой и оторванной от реальности». Руководитель комитета Госдумы по международным делам и лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий назвал предложение КНР «более взвешенным», в отличие от принятой Генассамблеей резолюции.