КНР призвала Россию и Украину к переговорам без предусловий
Китай призвал Россию и Украину к возобновлению переговоров без каких-либо предварительных условий. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил зампостпреда КНР при всемирной организации Дай Бин, сообщает «РИА Новости».
«Мы призываем Россию и Украину возобновить переговоры без каких-либо предусловий», – сказал он.
Ранее днем МИД Китая опубликовал на своем сайте документ, отображающий позицию КНР по урегулированию конфликта России и Украины. Он состоит из 12 пунктов, которые включают в себя отказ от менталитета Холодной войны, прекращение боевых действий и способствование началу диалога Москвы и Киева, начало переговоров, выполнение соглашений, содействие восстановлению Украины со стороны международного сообщества и др.
Комментируя документ, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона открыта к достижению целей спецоперации на Украине политико-дипломатическим путем. При этом она добавила, что главным препятствием к мирному урегулированию служит закрепленный законодательно отказ украинской стороны от переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на позицию Китая заявил, что «субъектом мирных инициатив может быть только та стран, на территории которой война», пишет «РИА Новости».
Украина вышла из переговорного процесса в апреле 2022 г. В октябре 2022 г. Зеленский подписал указ, закрепляющий на законодательном уровне отказ украинской стороны от переговоров до тех пор, пока Россию возглавляет Путин.