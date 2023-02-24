Газета
Политика

КНР призвала Россию и Украину к переговорам без предусловий

Ведомости

Китай призвал Россию и Украину к возобновлению переговоров без каких-либо предварительных условий. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил зампостпреда КНР при всемирной организации Дай Бин, сообщает «РИА Новости».

«Мы призываем Россию и Украину возобновить переговоры без каких-либо предусловий», – сказал он.

Ранее днем МИД Китая опубликовал на своем сайте документ, отображающий позицию КНР по урегулированию конфликта России и Украины. Он состоит из 12 пунктов, которые включают в себя отказ от менталитета Холодной войны, прекращение боевых действий и способствование началу диалога Москвы и Киева, начало переговоров, выполнение соглашений, содействие восстановлению Украины со стороны международного сообщества и др.

Комментируя документ, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона открыта к достижению целей спецоперации на Украине политико-дипломатическим путем. При этом она добавила, что главным препятствием к мирному урегулированию служит закрепленный законодательно отказ украинской стороны от переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на позицию Китая заявил, что «субъектом мирных инициатив может быть только та стран, на территории которой война», пишет «РИА Новости».

Украина вышла из переговорного процесса в апреле 2022 г. В октябре 2022 г. Зеленский подписал указ, закрепляющий на законодательном уровне отказ украинской стороны от переговоров до тех пор, пока Россию возглавляет Путин.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных