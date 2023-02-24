КНР призвала Россию и Украину к переговорам без предусловий

Ранее днем МИД Китая опубликовал на своем сайте документ, отображающий позицию КНР по урегулированию конфликта России и Украины. Он состоит из 12 пунктов, которые включают в себя отказ от менталитета Холодной войны, прекращение боевых действий и способствование началу диалога Москвы и Киева, начало переговоров, выполнение соглашений, содействие восстановлению Украины со стороны международного сообщества и др.