Захарова: Россия открыта к достижению целей спецоперации дипломатическим путем

Захарова отметила, что российская сторона высоко ценит стремление Китая внести вклад в урегулирования конфликта и разделяет «соображения Пекина», поскольку привержена принципам устава ООН, нормам международного права в части неделимости безопасности, «согласно которому безопасность одной страны не должна укрепляться в ущерб безопасности другой, что применимо и к безопасности отдельных групп стран». Также, как и МИД КНР, МИД России считает нелегетимными ограничительные меры, которые являются «грубым инструментом недобросовестной конкуренции и экономической войны».