В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Си Цзиньпина
Общение президента России Владимира и председателя КНР Си Цзиньпина начнется 20 марта, они поговорят тет-а-тет за неформальным обедом. Официальные переговоры запланированы на 21 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Общение президента [России] и председателя КНР начнется 20 марта во второй половине дня. Это будет общение один на один, будет неформальный обед, и уже непосредственно 21 марта будет день переговоров. Но я не буду дальше вдаваться в подробности, потому что мой коллега [помощник президента России Юрий] Ушаков планирует провести специальный брифинг, посвященный этому визиту», – рассказал Песков журналистам.
На вопрос, ожидаются ли заявления для прессы, пресс-секретарь ответил положительно. На брифинге журналисты также спросили Пескова, каковы для России приоритеты в переговорах и будет ли обсуждаться мирный план КНР по урегулированию украинского конфликта. Отвечая на эти вопросы, Песков призвал дождаться брифинга Ушакова.
17 марта Кремль сообщил, что 20-22 марта Си Цзиньпин c государственным визитом посетит Москву, где состоятся его переговоры с Владимиром Путиным. Ожидается, что в рамках переговоров будут затронуты вопросы дальнейшего развития отношений «всеобъемлющего» партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Лидеры двух государств также обсудят углубление российско-китайского сотрудничества на международной арене. Вместе с тем, как отметили в Кремле, состоится подписание ряда важных двусторонних документов. Визит Си Цзиньпина в Россию также подтвердил МИД КНР.
30 декабря 2022 г. Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи, в ходе которых российский президент пригласил председателя КНР в Москву с визитом весной 2023 г.