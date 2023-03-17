В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Си Цзиньпина

«Общение президента [России] и председателя КНР начнется 20 марта во второй половине дня. Это будет общение один на один, будет неформальный обед, и уже непосредственно 21 марта будет день переговоров. Но я не буду дальше вдаваться в подробности, потому что мой коллега [помощник президента России Юрий] Ушаков планирует провести специальный брифинг, посвященный этому визиту», – рассказал Песков журналистам.