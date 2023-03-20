Неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина завершилась
Неформальные переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле завершились, они продлились 4,5 часа, передают «РИА Новости».
20 марта в Кремле проходила неформальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина. Российский президент поприветствовал председателя КНР в Москве, обратившись к нему как к «дорогому другу». Ранее сегодня Песков сообщал, что неформальная встреча глав государств пройдет один на один. В ходе неформальной встречи лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине и в мире.
Путин сообщил, что внимательно изучил план Китая с предложением по мирному урегулированию конфликта на Украине, и подчеркнул, что Россия всегда открыта к переговорному процессу. По словам главы государства, китайское руководство «занимает справедливую, взвешенную позицию по большинству актуальных международных проблем», ко всем инициативам со китайской стороны Россия относится с уважением.
Основной же день государственного визита председателя КНР состоится 21 марта. Тогда пройдут церемония официальной встречи, которая начнется в 15:00 мск, переговоры в узком и расширенном составе, подписание документов, а также заявления для СМИ.
Си Цзиньпин прилетел в Москву сегодня в районе 13:00 мск и остановился в одном из отелей китайской сети. Он пробудет с визитом в Москве до 22 марта. После приземления в Москве он выразил уверенность, что его рабочая поездка окажется плодотворной и «придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений». Си Цзиньпин подчеркнул, что Россия и Китай являются добрыми соседями и надежными партнерами, которые связаны «горами и реками».