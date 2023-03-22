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Бизнес

Пассажиры попросили решить проблему с ваучерами за отмененные рейсы

Ведомости

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) обратилось к министру транспорта Виталию Савельеву с просьбой решить проблему неиспользованных ваучеров за отмененные в период пандемии 2020 г. рейсы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо объединения от 20 марта. Его отправку подтвердил глава ООП Илья Зотов. 

В апреле 2020 г. авиакомпании попросили узаконить ваучеры как вариант возврата средств за отмененные рейсы в ситуации форс-мажора. В результате в июле 2020 г. правительство выпустило постановление, согласно которому ваучеры действуют в течение трех лет, в течение которых пассажир может воспользоваться им для покупки нового билета, а по истечении этого срока авиакомпании должны вернуть пассажирам деньги с процентами по ставке ЦБ. 

Как отмечают в ООП, сейчас срок действия ваучеров уже истек, но авиакомпании по-прежнему не возвращают деньги пассажирам. В связи с этим объединение обратилось к правительству с просьбой решить проблему с возвратом средств или продлить срок действия ваучеров. 

По словам Зотова, срок действия ваучеров истек более чем у 10 000 пассажиров. По информации источника в Минтрансе, авиакомпаниям необходимо вернуть деньги не менее чем за 100 000 билетов. Зотов уточнил, что владельцы «не могли или не хотели»  использовать ваучеры в срок по разным причинам, в том числе потому что хотели дождаться возврата средств. Сейчас же пассажиры не могут получить ответа на свои запросы после обращений в некоторые авиакомпании.

В 2020 г. российские авиакомпании начали предлагать клиентам оформить ваучер в качестве компенсации за авиабилеты на рейсы, которые не удалось осуществить из-за пандемии коронавируса. Первой в России (с 27 марта) такую услугу стала предлагать авиакомпания «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота»). Лоукостер сообщил, что средства за отмененный рейс будут начисляться на счет в личном кабинете, их можно будет использовать на покупку любых билетов до 1 июля 2021 г. Позже в компании сообщили, что пассажиры получили возврат средств в размере 1 млрд руб., еще на 1,5 млрд руб. они «отлетали» по ваучерам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных