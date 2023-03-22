Пассажиры попросили решить проблему с ваучерами за отмененные рейсы

В 2020 г. российские авиакомпании начали предлагать клиентам оформить ваучер в качестве компенсации за авиабилеты на рейсы, которые не удалось осуществить из-за пандемии коронавируса. Первой в России (с 27 марта) такую услугу стала предлагать авиакомпания «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота»). Лоукостер сообщил, что средства за отмененный рейс будут начисляться на счет в личном кабинете, их можно будет использовать на покупку любых билетов до 1 июля 2021 г. Позже в компании сообщили, что пассажиры получили возврат средств в размере 1 млрд руб., еще на 1,5 млрд руб. они «отлетали» по ваучерам.