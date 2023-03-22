Пассажиры попросили решить проблему с ваучерами за отмененные рейсы
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) обратилось к министру транспорта Виталию Савельеву с просьбой решить проблему неиспользованных ваучеров за отмененные в период пандемии 2020 г. рейсы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо объединения от 20 марта. Его отправку подтвердил глава ООП Илья Зотов.
В апреле 2020 г. авиакомпании попросили узаконить ваучеры как вариант возврата средств за отмененные рейсы в ситуации форс-мажора. В результате в июле 2020 г. правительство выпустило постановление, согласно которому ваучеры действуют в течение трех лет, в течение которых пассажир может воспользоваться им для покупки нового билета, а по истечении этого срока авиакомпании должны вернуть пассажирам деньги с процентами по ставке ЦБ.
Как отмечают в ООП, сейчас срок действия ваучеров уже истек, но авиакомпании по-прежнему не возвращают деньги пассажирам. В связи с этим объединение обратилось к правительству с просьбой решить проблему с возвратом средств или продлить срок действия ваучеров.
По словам Зотова, срок действия ваучеров истек более чем у 10 000 пассажиров. По информации источника в Минтрансе, авиакомпаниям необходимо вернуть деньги не менее чем за 100 000 билетов. Зотов уточнил, что владельцы «не могли или не хотели» использовать ваучеры в срок по разным причинам, в том числе потому что хотели дождаться возврата средств. Сейчас же пассажиры не могут получить ответа на свои запросы после обращений в некоторые авиакомпании.
В 2020 г. российские авиакомпании начали предлагать клиентам оформить ваучер в качестве компенсации за авиабилеты на рейсы, которые не удалось осуществить из-за пандемии коронавируса. Первой в России (с 27 марта) такую услугу стала предлагать авиакомпания «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота»). Лоукостер сообщил, что средства за отмененный рейс будут начисляться на счет в личном кабинете, их можно будет использовать на покупку любых билетов до 1 июля 2021 г. Позже в компании сообщили, что пассажиры получили возврат средств в размере 1 млрд руб., еще на 1,5 млрд руб. они «отлетали» по ваучерам.