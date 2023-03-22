Путин встретился с лидером фракции «Единая Россия»

«Знаю о том, какую большую работу «Единая Россия» проводит в парламенте, и не только в парламенте, конечно, а вообще в политической жизни очень активно участвует, очень много инициатив формулирует по важнейшим направлениям социально-экономического развития, по защите прав граждан, по развитию социальной сферы в целом, в этой связи по международной тематике занимает абсолютно патриотическую позицию, безусловно», – сказал глава государства и поблагодарил «Единую Россию» за патриотическую позицию.