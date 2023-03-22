Путин встретился с лидером фракции «Единая Россия»
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с лидером фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым, он отметил большую работу партии в парламенте. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Знаю о том, какую большую работу «Единая Россия» проводит в парламенте, и не только в парламенте, конечно, а вообще в политической жизни очень активно участвует, очень много инициатив формулирует по важнейшим направлениям социально-экономического развития, по защите прав граждан, по развитию социальной сферы в целом, в этой связи по международной тематике занимает абсолютно патриотическую позицию, безусловно», – сказал глава государства и поблагодарил «Единую Россию» за патриотическую позицию.
Васильев отметил, в этом году было подписано три закона, о которых Путин говорил в своем послании Федеральному собранию 21 февраля. Речь идет о законе об интеграции новых регионов в культурное пространство России, законе о туризме на особо охраняемых природных территориях и законе о смягчении ответственности за ряд экономических преступлений.
О том, что Путин встретится с Васильевым, «Ведомости» писали 20 марта. Изначально встреча с руководителем «Единой России» была запланирована на 16 февраля, однако тогда она была перенесена из-за того, что Васильев заболел, сообщали источники «Ведомостей».
17 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Путин встретится с Васильевым уже после послания Федеральному собранию. «Встреча с Васильевым состоится позже, пока до послания она не состоится. Но вы знаете, что диалог с “Единой Россией” у руководства страны носит особый характер, все-таки это партия власти, большинства», – сказал он. По словам Пескова, повестка дня «Единой России» и так хорошо известна президенту.
С 13 февраля Путин провел серию встреч с лидерами парламентских фракций перед посланием Федеральному собранию. В частности, 13 февраля Путин встретился с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. На следующий день, 14 февраля, он провел встречу с руководителем «Справедливой России – За Правду» Сергеем Мироновым.