Кириенко и Усс обсудили открытие филиала фонда поддержки участников спецоперации
Губернатор Красноярского края Александр Усс встретился с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко. На встрече была обсуждена подготовка к открытию филиала фонда поддержки участников спецоперации, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
«На встрече были обсуждены вопросы подготовки к открытию филиала Государственного фонда поддержки ветеранов СВО в Красноярском крае, а также использования уникального наследия Сибирского федерального университета как одной из возможных площадок для проведения крупного международного молодежного мероприятия», – написал он.
О создании специального государственного фонда, задача которого – адресная помощь ветеранам военной спецоперации и семьям погибших, 21 февраля объявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Структуры фонда, подчиненного правительству, должны быть развернуты во всех субъектах Федерации до конца 2023 г.
Фонд займется всем спектром поддержки этих категорий граждан: психологической, медицинской помощью, помощью в трудоустройстве, развитием предпринимательства, повышением квалификации, организацией долговременного ухода на дому и т. д. В начале марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство начало работу по формированию фонда.