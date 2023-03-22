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Кириенко и Усс обсудили открытие филиала фонда поддержки участников спецоперации

Ведомости

Губернатор Красноярского края Александр Усс встретился с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко. На встрече была обсуждена подготовка к открытию филиала фонда поддержки участников спецоперации, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

«На встрече были обсуждены вопросы подготовки к открытию филиала Государственного фонда поддержки ветеранов СВО в Красноярском крае, а также использования уникального наследия Сибирского федерального университета как одной из возможных площадок для проведения крупного международного молодежного мероприятия», – написал он.

Ранее по теме: Путин объявил о создании фонда поддержки ветеранов

О создании специального государственного фонда, задача которого – адресная помощь ветеранам военной спецоперации и семьям погибших, 21 февраля объявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Структуры фонда, подчиненного правительству, должны быть развернуты во всех субъектах Федерации до конца 2023 г. 

Фонд займется всем спектром поддержки этих категорий граждан: психологической, медицинской помощью, помощью в трудоустройстве, развитием предпринимательства, повышением квалификации, организацией долговременного ухода на дому и т. д. В начале марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство  начало работу по формированию фонда.

Ранее по теме: Суд в Италии одобрил экстрадицию Артема Усса в США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных