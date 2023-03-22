Кириенко и Усс обсудили открытие филиала фонда поддержки участников спецоперации

«На встрече были обсуждены вопросы подготовки к открытию филиала Государственного фонда поддержки ветеранов СВО в Красноярском крае, а также использования уникального наследия Сибирского федерального университета как одной из возможных площадок для проведения крупного международного молодежного мероприятия», – написал он.