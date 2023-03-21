Суд в Италии одобрил экстрадицию Артема Усса в США

После задержания в Милане уголовное дело в отношении Усса-младшего было возбуждено и в России. Его обвинили в легализации денежных средств организованной группой в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ), после чего Мещанский райсуд Москвы заочно арестовал его на два месяца. 16 января Усс-младший попросил об экстрадиции в Россию. Российская сторона направила в суд Милана соответствующий запрос наряду с США. Сам Усс также поддержал запрос России об экстрадиции.