Суд в Италии одобрил экстрадицию Артема Усса в США
Суд в Милане одобрил экстрадицию в США задержанного там осенью предпринимателя Артема Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатов россиянина.
«Суд одобрил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения. В течение 15 дней мы подадим апелляцию в кассационный суд», – сообщил один из них.
Усс-младший был задержан 17 октября в аэропорту Милана по запросу США. Помимо него были задержаны россияне Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков, а также граждане Венесуэлы – нефтетрейдеры Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото. Минюст США обвиняет их в уклонении от санкций и отмывании денег. В случае признания вины им грозит до 30 лет лишения свободы. 25 октября генпрокуратура Милана сформулировала обвинительный акт для экстрадиции Усса.
После задержания в Милане уголовное дело в отношении Усса-младшего было возбуждено и в России. Его обвинили в легализации денежных средств организованной группой в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ), после чего Мещанский райсуд Москвы заочно арестовал его на два месяца. 16 января Усс-младший попросил об экстрадиции в Россию. Российская сторона направила в суд Милана соответствующий запрос наряду с США. Сам Усс также поддержал запрос России об экстрадиции.
При этом опрошенные «Ведомостями» эксперты сомневались в вероятности экстрадиции Усса-младшего в Россию. Политолог Сергей Комарицын, в частности, указывал на то, что экс-глава красноярской строительной компании «Реставрация» Николай Коваленко, уголовное дело против которого было возбуждено еще осенью 2018 г., так и не был выдан Италией России.