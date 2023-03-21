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Суд в Италии одобрил экстрадицию Артема Усса в США

Ведомости

Суд в Милане одобрил экстрадицию в США задержанного там осенью предпринимателя Артема Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатов россиянина.

«Суд одобрил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения. В течение 15 дней мы подадим апелляцию в кассационный суд», – сообщил один из них.

Усс-младший был задержан 17 октября в аэропорту Милана по запросу США. Помимо него были задержаны россияне Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков, а также граждане Венесуэлы – нефтетрейдеры Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото. Минюст США обвиняет их в уклонении от санкций и отмывании денег. В случае признания вины им грозит до 30 лет лишения свободы. 25 октября генпрокуратура Милана сформулировала обвинительный акт для экстрадиции Усса.

После задержания в Милане уголовное дело в отношении Усса-младшего было возбуждено и в России. Его обвинили в легализации денежных средств организованной группой в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ), после чего Мещанский райсуд Москвы заочно арестовал его на два месяца. 16 января Усс-младший попросил об экстрадиции в Россию. Российская сторона направила в суд Милана соответствующий запрос наряду с США. Сам Усс также поддержал запрос России об экстрадиции.

При этом опрошенные «Ведомостями» эксперты сомневались в вероятности экстрадиции Усса-младшего в Россию. Политолог Сергей Комарицын, в частности, указывал на то, что экс-глава красноярской строительной компании «Реставрация» Николай Коваленко, уголовное дело против которого было возбуждено еще осенью 2018 г., так и не был выдан Италией России.

Ранее по теме: Сын красноярского губернатора Усса Артем поддержал запрос России об экстрадиции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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