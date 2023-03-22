Министры обороны России и Турции обсудили зерновую сделку

18 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона согласовала продление зерновой сделки только на 60 дней. По ее словам, стороны были уведомлены не только устно, но и специальными нотами. В своем Telegram-канале Захарова добавила, что «украинская сторона через белорусских коллег была уведомлена о 60 днях, как и турецкая, а также генсек ООН».