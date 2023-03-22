Министры обороны России и Турции обсудили зерновую сделку
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром зерновую сделку, Сирию и Нагорный Карабах, сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства в Telegram-канале. Телефонные переговоры проведены по инициативе турецкой стороны.
«В ходе переговоров стороны обсудили результаты реализации "черноморской инициативы", вопросы сирийского и нагорно-карабахского урегулирования, а также другие направления взаимодействия, представляющие взаимный интерес», – говорится в сообщении ведомства.
18 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона согласовала продление зерновой сделки только на 60 дней. По ее словам, стороны были уведомлены не только устно, но и специальными нотами. В своем Telegram-канале Захарова добавила, что «украинская сторона через белорусских коллег была уведомлена о 60 днях, как и турецкая, а также генсек ООН».
Ранее, выступая на международной парламентской конференции «Россия – Африка в многонациональном мире», президент России Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки, а также полном соблюдении основных российских требований.