Путин заявил, что Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки
Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки, а также полном соблюдении основных российских требований. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на международной парламентской конференции «Россия – Африка в многонациональном мире», передает ТАСС.
«Мы настаиваем именно на пакетном характере данной сделки, прежде всего в интересах африканских и других развивающихся стран. Имею в виду, что они нуждаются в больших объемах продовольствия. И настаиваем на полном соблюдении ключевых российских требований, в первую очередь, как я сказал, проявляя заботу о том, чтобы зерно и удобрения поступали в нуждающиеся государства Африки, а не направлялись на сытые европейские рынки, в сытые европейские страны», – заявил президент.
Во время выступления Путин заявил, что Россия бесплатно поставит нуждающимся странам Африки зерно, если не продлит зерновую сделку через 60 дней. «Если мы все-таки примем решение не продлевать сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объем, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно», – сказал он.
Из опубликованного 20 марта сообщения Министерства иностранных дел России следует, что со стороны Турции, Украины и ООН не последовало «формальных возражений» по поводу решения Москвы продлить зерновую сделку на 60 дней. В МИДе подчеркнули, что договоренность продолжает действовать в течение следующих двух месяцев «в имеющихся параметрах, без каких-либо изменений по задействованным портам, номенклатуре грузов и согласованному порядку инспекций».
«Дальнейшее решение по продлению инициативы будет зависеть от прогресса в реализации следующих условий в контексте имплементации Меморандума Россия-ООН: переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений», – подчеркнули в МИДе.
Как заявили в ведомстве, «без продвижения по выполнению» данных требований Россия приостановит участие в «черноморской инициативе».
18 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона согласовала продление зерновой сделки только на 60 дней. Еще тогда она отметила, что стороны были уведомлены не только устно, но и специальными нотами.
14 марта замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщил о продлении зерновой сделки на 60 дней и о подтверждении ее пакетного характера. Он уточнил, что переговоры продолжаются, Россия будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства выполнялись. В частности, речь идет о снятии всех санкций для поставки российской сельхозпродукции на международные глобальные рынки.
После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил продление зерновой сделки на 60 дней «жестом доброй воли» в надежде на то, что условия второй части сделки, связанные с экспортом российских удобрений, будут выполнены.
Зерновую сделку заключили 22 июля 2022 г. представители Турции и ООН, с одной стороны, и представители России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется, в том числе в части бесплатной поставки арестованных в портах ЕС российских удобрений странам Африки.