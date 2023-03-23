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Медведев заявил о планах «взбодрить» глав предприятий ОПК телеграммами Сталина

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев планирует «взбодрить» глав предприятий российского оборонно-промышленного комплекса телеграммами Иосифа Сталина военного времени. Об этом политик рассказал в интервью российским СМИ.

«Я недавно читал телеграммы верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса <...> Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов, чтобы взбодрить», – сказал Медведев (цит. по «РИА Новости»). По его словам, «они достойны того, чтобы о них сказать».

В феврале Медведев заявил, что Россия должна наращивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки. Он отметил, что эта задача вытекает из гособоронзаказа и решений, которые принимаются президентом РФ Владимиром Путиным.

В декабре прошлого года в своем Telegram-канале политик написал, что враг России находится не только в Киеве, но и в Европе, США, Японии и других странах, поэтому Москва наращивает производство наиболее мощных средств поражения. По его словам, «враг окопался» не только на Украине, но и в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и «в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных