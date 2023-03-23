Медведев заявил о планах «взбодрить» глав предприятий ОПК телеграммами Сталина

В декабре прошлого года в своем Telegram-канале политик написал, что враг России находится не только в Киеве, но и в Европе, США, Японии и других странах, поэтому Москва наращивает производство наиболее мощных средств поражения. По его словам, «враг окопался» не только на Украине, но и в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и «в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест».