Медведев заявил о планах «взбодрить» глав предприятий ОПК телеграммами Сталина
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев планирует «взбодрить» глав предприятий российского оборонно-промышленного комплекса телеграммами Иосифа Сталина военного времени. Об этом политик рассказал в интервью российским СМИ.
«Я недавно читал телеграммы верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса <...> Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов, чтобы взбодрить», – сказал Медведев (цит. по «РИА Новости»). По его словам, «они достойны того, чтобы о них сказать».
В феврале Медведев заявил, что Россия должна наращивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки. Он отметил, что эта задача вытекает из гособоронзаказа и решений, которые принимаются президентом РФ Владимиром Путиным.
В декабре прошлого года в своем Telegram-канале политик написал, что враг России находится не только в Киеве, но и в Европе, США, Японии и других странах, поэтому Москва наращивает производство наиболее мощных средств поражения. По его словам, «враг окопался» не только на Украине, но и в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и «в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест».